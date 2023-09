Barcelona weet toptalent langer te binden; absurde afkoopclausule in contract

Donderdag, 21 september 2023 om 14:50 • Wessel Antes • Laatste update: 14:57

Alejandro Balde heeft zijn contract bij FC Barcelona tot medio 2028 verlengd, zo laat de Catalaanse grootmacht weten via de officiële kanalen. De negentienjarige linksback, die al sinds zijn zesde voor Barça speelt, beschikte in het Spotify Camp Nou over een aflopende verbintenis. De zesvoudig international van Spanje wilde per se in zijn geboortestad blijven spelen en heeft een flink verbeterd contract kunnen ondertekenen bij zijn jeugdliefde.

Balde is blij dat zijn toekomst in Barcelona ligt, daar hij zich de komende jaren verder wil ontwikkelen. “Ik ben pas negentien jaar en ik moet nog veel verbeteren en leren. Over vijf jaar ben ik nog steeds pas 24 jaar. Ik hoop hier nog voor heel veel jaren te spelen”, aldus de linksback, die in 2021 op zeventienjarige leeftijd debuteerde onder Ronald Koeman. Barcelona denkt dat Balde de nieuwe Jordi Alba kan worden en heeft een afkoopclausule van één miljard euro in zijn contract opgenomen.

In Spanje kijkt men niet meer op van hoge afkoopclausules. Zo heeft Barcelona-ster Gavi dezelfde afspraak in zijn contract staan. De verwachting is dat Barcelona op korte termijn ook de contractverlenging van Lamine Yamal wereldkundig maakt. Het pas net zestienjarige toptalent beschikt eveneens over een aflopend contract, maar wil zich voor zeven jaar gaan binden aan Barça. Yamal, Gavi en Balde zijn de enige tieners in de selectie van Barcelona die regelmatig worden gebruikt door Xavi. Volgende maand viert Balde zijn twintigste verjaardag.

Balde, die dit seizoen een basisplaats heeft onder Xavi, staat momenteel op 56 officiële duels voor Barcelona. Daarin was de linkspoot goed voor 1 doelpunt en 7 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 50 miljoen euro, waarmee hij op dat vlak momenteel slechts drie linksbacks voor zich moet dulden. Volgens de Duitse website zijn alleen Alphonso Davies (Bayern München), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) en Théo Hernandez (AC Milan) meer waard dan de Spanjaard.