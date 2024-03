Barcelona-voorzitter Laporta bevestigt ‘krankzinnig bod' op Lamine Yamal

Joan Laporta bevestigt dat FC Barcelona een in zijn ogen ‘krankzinnig’ bod van tweehonderd miljoen euro op Lamine Yamal heeft afgewezen. Spaanse media schreven begin deze maand dat Paris Saint-Germain heel veel geld over heeft voor het toptalent van de Catalanen.

Barça zou naar verluidt niet peinzen over een vertrek van Yamal, hetgeen nu ook wordt bevestigd door Laporta. “We ontvangen krankzinnige biedingen op onze spelers, bijvoorbeeld een bod van tweehonderd miljoen euro op Yamal, dat we natuurlijk hebben afgewezen”, zegt de voorzitter in de podcast Barça One. "We hebben vertrouwen in Lamine, we hoeven hem ook niet te verkopen.”

Laporta benadrukt dat Barcelona zijn ‘sterspelers’ simpelweg niet van de hand wil doen. “We hebben ook biedingen gehad op Alejandro Balde, Fermín López, Pedri, Frenkie de Jong, Ronald Araújo en Gavi.”

De Spaanse topclub verkeert zoals bekend in financieel zwaar weer, maar Laporta ziet de toekomst desondanks rooskleurig tegemoet. “We zitten in een proces van economisch herstel, we zien het einde van de tunnel al.”

“Als we al de genoemde spelers hadden verkocht, had dat ons één miljard euro opgeleverd. We willen alleen geen grote spelers verkopen”, herhaalt Laporta nogmaals. “Als alles volgens plan verloopt, dan halen we onze financiële doelen. We worden dan niet gedwongen om spelers te verkopen. Als er iemand uit de selectie wil vertrekken, zullen we diegene natuurlijk niet tegenhouden, maar daar maak ik me helemaal geen zorgen over. We willen komend seizoen dezelfde selectie houden.”

João Félix en João Cancelo

Laporta zal zich in de komende maanden nog moeten buigen over het eventueel aanblijven van João Félix en João Cancelo, die dit seizoen van respectievelijk Atlético Madrid en Manchester City worden gehuurd. De voorzitter spreekt de hoop uit dat hij de komende jaargang nog steeds over het Portugese tweetal kan beschikken.

“We willen ze beiden behouden. We weten nog niet of we hen tegenover een transfersom definitief overnemen of ze nog een seizoen huren onder dezelfde voorwaarden. De definitieve komst van Cancelo is op dit moment wat reëler. João Félix beschikt over uitzonderlijke klasse en João Cancelo is uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler.”

