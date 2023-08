Barcelona scoort driemaal in laatste 13 minuten en wint Trofeu Joan Gamper

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 22:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:49

Barcelona heeft dinsdagavond beslag gelegd op de Trofeu Joan Gamper. Lang zag het ernaar uit dat the Spurs met een oefenzege aan de haal zouden gaan, maar in de laatste twaalf speelminuten wisten de Catalanen de 1-2 achterstand om te buigen in een 4-2 overwinning. Na de openingstreffer van Robert Lewandowski zorgde Oliver Skipp met een dubbelslag voor rust voor een voorsprong, die vanaf de 81ste minuut weer uit handen werd gegeven. Ferran Torres, Ansu Fati en Ez Abde completeerden de doelpuntenproductie van Barcelona.

Trainer Xavi had een basisplek ingeruimd voor Frenkie de Jong, die op het middenveld vergezeld werd door Oriol Romeu en Pedri. De aanvalslinie werd gevormd Raphinha, Gavi en spits Lewandowski. De viermansverdediging bestond uit Ronald Araújo, Jules Koundé Eric García en Alejandro Baldé, terwijl Marc-André ter Stegen onder de lat stond. Bij Tottenham Hotspur was er nog geen plek in de selectie voor Micky van de Ven.

Don't say goal, say Robert Lewandowski pic.twitter.com/zbIOGKUjIe — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2023

Onder toeziend oog van ruim 35.000 toeschouwers tekende Lewandowski na drie speelminuten de openingstreffer aan. De Poolse spits schoot na een voorzet van Raphinha diagonaal binnen: 1-0. In de tweede fase van de eerste helft gaf Barcelona de voorsprong snel uit handen. Eerst schoot Skipp binnen uit een rebound; in de 36ste speelminuut scoorde de defensieve middenvelder op aangeven van Ivan Perisic: 1-2.

Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd Barça wakker. De zestienjarige invaller Lamine Yamal stormde op over de rechterflank en bezorgde een puntgave pass bij Ferran Torres, die van dichtbij de gelijkmaker binnentikte. De maker van de 2-2 was de aangever van de 3-2, die Ansu Fati achter zijn naam schreef. Het slotakkoord werd gespeeld door Ez Abde: hij rondde af op aangeven van Fermin López: 4-2.

????????! ? Daar is Skipp weer: 1-2! ?? En wat een héérlijk balletje zeg van Perisic ??#ZiggoSport #TrofeuJoanGamper #BARTOT pic.twitter.com/7HBFVdEuAj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 8, 2023