Barcelona ontvangt Saudisch bod van 15 miljoen euro: transfer aanstaande

Donderdag, 3 augustus 2023 om 19:21 • Jonathan van Haaster

De kans is bijzonder groot dat FC Barcelona deze zomer nog afscheid neemt van Franck Kessié. De Ivoriaan staat in de nadrukkelijke belangstelling van Al-Ahli, dat een bod heeft neergelegd en een akkoord nadert met de Catalaanse topclub. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt tevens dat Kessié van de clubleiding mag vertrekken uit het Spotify Camp Nou.

De toekomst van Kessié bij Barcelona leek voor komend seizoen al niet erg rooskleurig, nadat Barcelona zich eerder deze zomer versterkte met Ilkay Gündogan en Oriol Romeu. Ook Frenkie de Jong heeft een streepje voor bij trainer Xavi, waardoor Kessié overbodig is geworden. De club wil dan ook graag meewerken aan een vertrek van Kessié, die nu nog tot medio 2026 vastligt. Barcelona kan vijftien miljoen euro vangen voor de middenvelder.

Barcelona lijkt vrij tevreden te zijn met dat bod, daar de verwachting is dat het snel tot een definitieve deal komt tussen de clubs. Bij Al-Ahli kan Kessié een driejarig contract ondertekenen. Enkel 'de laatste details' staan een definitieve transfer nog in de weg, maar de verwachting is dat de laatste plooien snel worden gladgestreken. Kessié is inmiddels al persoonlijk rond met Al-Ahli.

Kessié kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van AC Milan, waar hij een gewaardeerde kracht was. De controleur kwam uiteindelijk tot 46 optredens voor Barcelona, waarin hij goed was voor 3 treffers en 3 assists. Op 19 maart dit jaar stal Kessié de harten van de Barça-fans, door in el Clásico tegen Real Madrid in blessuretijd voor de winnende treffer te zorgen (2-1). Bij Al-Ahli zou Kessié ploeggenoot worden van onder meer Édouard Mendy, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin en Roberto Firmino.