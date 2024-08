Barcelona blijft foutloos in LaLiga: Lewandowski goud waard tegen Athletic Club

FC Barcelona heeft zaterdagavond in eigen huis afgerekend met Athletic Club. Lamine Yamal opende de score met een van richting veranderd schot, waarna Oihan Sancet uit een strafschop voor de gelijkmaker zorgde. Robert Lewandowski bezorgde de Catalanen na rust alsnog de zege: 2-1. De ploeg van trainer Hansi Flick stijgt door de overwinning naar de tweede plaats, Athletic Club blijft vijftiende.

Barça kent ook deze zomer problemen met het inschrijven van spelers voor LaLiga. Zo is kersverse aankoop Dani Olmo nog altijd niet speelgerechtigd. De Spaans international moest voor het tweede competitieduel op rij op de tribune plaatsnemen vanwege de financiële problemen van de Catalanen.

Doordat Flick niet kon beschikken over Olmo, ruimde de trainer op het middenveld opnieuw een basisplaats in voor de zeventienjarige Marc Bernal. Pau Cubarsí en Yamal (beiden eveneens 17) waren de andere tieners die vanaf het eerste fluitsignaal startten bij de thuisploeg. Athletic Club begon met Nico Williams als linksbuiten. De vleugelaanvaller werd deze zomer lange tijd begeerd door Barcelona, maar bleek vooralsnog niet haalbaar. Zijn oudere broer Iñaki Williams startte in de punt van de aanval.

Het publiek in Barcelona werd niet bepaald getrakteerd op een spectaculaire openingsfase. Toch kwam de equipe van Flick halverwege de eerste helft uit het niets op voorsprong. Na een vrije trap was de afvallende bal voor Yamal, die via het hoofd van verdediger Iñigo Lekue doel trof: 1-0.



De wedstrijd was direct losgebrand, want Athletic Club kwam direct vanaf de aftrap bijna weer op gelijke hoogte. Nico Williams slingerde de bal voor, waarna de Alex Berenguer bij de tweede paal net niet kon binnenglijden.

De stand werd op slag van rust alsnog in evenwicht gebracht nadat de bezoekers een strafschop kregen na tussenkomst van de VAR. Cubarsí maakte een onreglementaire overtreding op Berenguer en kreeg de gele kaart te zien. Vanaf elf meter stuurde middenvelder Sancet Ter Stegen vervolgens de verkeerde hoek in: 1-1.

Barça ging in het tweede bedrijf op jacht naar een nieuwe voorsprong en was daar met een klein uur op de klok dichtbij. Lewandowski zag zijn kopbal uit een vrije trap van Raphinha echter op de paal belanden. Halverwege de tweede helft kreeg de Poolse spits opnieuw een reuzenkans op aangeven van zijn Braziliaanse ploeggenoot. Ditmaal was het doelman Alex Padilla die met een sterke reflex wist te pareren.

Het werd uiteindelijk drie keer scheepsrecht voor Lewandowski, want een kwartier voor tijd was het wel raak. Padilla onderschepte een voorzet van Pedri half duikend, waarna de aanvalsleider van de Catalanen kon binnenschieten: 2-1.