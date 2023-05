Barça verlengt met revelatie en neemt torenhoge afkoopclausule op in contract

Dinsdag, 16 mei 2023 om 15:20 • Noel Korteweg

Barcelona heeft een akkoord bereikt met Alejandro Baldé over een nieuw en verbeterd contract, zo meldt SPORT. De negentienjarige linksback, die dit seizoen zijn absolute doorbraak beleeft bij de Catalanen, heeft zijn verbintenis met drie jaar verlengd en ligt nu tot medio 2027 vast in het Spotify Camp Nou. De kersverse kampioen van LaLiga heeft een afkoopclausule van één miljard euro opgenomen in het contract van Baldé.

De linksback is aan een uitstekend seizoen bezig met Barcelona en was afgelopen zondag in de kampioenswedstrijd tegen stadsgenoot Espanyol (2-4 winst) nog goed voor een doelpunt en een assist. Baldé komt uit de jeugdopleiding van de Catalanen en krijgt dit seizoen de voorkeur boven Jordi Alba en Marcos Alonso op de linkerflank van Xavi. De jonge Spanjaard werd ook opgenomen in de WK-selectie van ex-bondscoach Luis Enrique.

Baldé was dit seizoen tot dusver goed voor één doelpunt en zeven assists in 41 wedstrijden en wordt nu dus beloond voor zijn doorbraak. Zijn goede campagne bleef ook buiten Barcelona niet onopgemerkt, daar de linksback op lijstjes stond van meerdere Europese topclubs. Baldé kreeg dit seizoen nog hetzelfde salaris als in de jeugd, maar met het nieuwe contract komt daar verandering in. Barça heeft een afkoopclausule van één miljard euro opgenomen in de nieuwe verbintenis van de linksback. De club deed dat ook bij de contractverlengingen van Ronald Araújo, Gavi, Pedri, Ferran Torres en Ansu Fati.

Het wordt nog even afwachten of LaLiga de nieuwe verbintenis van Baldé goedkeurt. De Spaanse competitie moet namelijk eerst akkoord gaan met het haalbaarheidsplan van Barcelona. Eerder werd al bekend dat de Catalanen tweehonderd miljoen euro moeten besparen om aan de Financial Fair Play-regels van LaLiga te voldoen. Barcelona moet dus eerst ruimte maken in het salarishuis om nieuwe contracten te registreren. Daardoor zitten Gavi, Araújo, Sergi Roberto, Alonso, Iñaki Peña en Iñigo Martínez – die transfervrij wordt overgenomen van Athletic Club – nog even in de wachtkamer.