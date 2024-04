Barça-verdediger Martínez springt plots uit zijn auto om ‘fan’ te confronteren

Iñigo Martínez heeft maandagochtend bij het verlaten van het trainingscomplex van FC Barcelona een jonge ‘fan’ geconfronteerd die hem uit stond te schelden, zo meldt Marca en is te zien op beelden die rondgaan op internet. Provocerende ‘supporters’ rondom het complex van Barça zijn al langer een groot probleem.

De ‘fan’ in kwestie is één van de mensen die dagelijks rondom het trainingscomplex van Barcelona te vinden is, schrijft Marca. Deze ‘supporters’ staan er volgens Spaanse media om video’s te maken in de hoop dat ze viraal gaan op sociale media. Spelers van Barcelona hebben naar verluidt al vaker geklaagd over de ‘supporters’, die hen provoceren en beledigen in de hoop dat ze zich laten gaan.

Dat was dus ook maandag het geval. Volgens Spaanse media stond een jongeman Martínez uit te schelden, die besloot om uit zijn auto te stappen en hem te confronteren. “Dit is de laatste keer dat je mij een dwaas noemt, heb je me gehoord? De laatste keer! Dit is de laatste keer dat je mij beledigt. En je vriend ook. Ik waarschuw je!”, roept Martínez naar hem.

Naast ‘supporters’ die de spelers provoceren en/of beledigen zijn er ook ‘fans’ die spelers om handtekeningen vragen die vervolgens worden verkocht. Daar heeft João Cancelo al eens iets over gezegd, schrijft Marca.

“Hij noemde de ‘fans’ ‘vervelend’ omdat ze er elke dag zijn. Hij gaf aan dat ze hem achtervolgen na de training of wanneer hij uit eten gaat met zijn familie met de bedoeling om handtekeningen te krijgen, die ze vervolgens verkopen”, klinkt het.

Ook Ronald Koeman heeft in het verleden last gehad van ‘supporters’ die zich om zijn auto omringden, al was dat na een wedstrijd in Camp Nou. Ze sloegen destijds op de auto van de toenmalig trainer en spuugden zelfs. Ook op TikTok zijn regelmatig beelden te zien van supporters die auto’s met daarin spelers van Barcelona achtervolgen en met hun telefoon naar binnen filmen.

