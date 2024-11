Ballon d’Or-winnaar Rodri zet deur voor zeer controversiële transfer open

Rodri zou het mooi vinden om ooit voor Real Madrid te spelen, zo laat de 28-jarige middenvelder van Manchester City blijken op radiozender Cadena SER. Zijn uitspraken zijn enigszins verrassend, daar de winnaar van de Ballon d’Or in het verleden nog voor Atlético Madrid speelde.

In Manchester ligt Rodri nog tot medio 2027 vast, maar de Madrileen steekt niet onder stoelen of banken dat hij op termijn wil terugkeren naar LaLiga. In die competitie stond de rechtspoot al onder contract bij Villarreal en Atleti.

Met laatstgenoemde club won Rodri in het seizoen 2018/19 de UEFA Supercup. Na 47 officiële wedstrijden, 3 doelpunten en 1 assist werd de Spanjaard voor liefst 70 miljoen euro verkocht aan Manchester City.

In de Premier League groeide Rodri uit tot een grote meneer, met een behoorlijke prijzenkast. Toch staat hij open voor een controversiële terugkeer in zijn geboorteland. Rodri zou Real Madrid namelijk niet direct een ‘nee’ verkopen vanwege zijn verleden bij de aartsrivaal.

“Als Real Madrid je belt, de beste club in de historie die het meest succesvol is geweest. Dan ben je trots en moet je altijd luisteren”, aldus Rodri, die al lijkt voor te selecteren op een toekomstige transfer.

De uitspraak van Rodri valt niet goed bij een deel van de fans van Atlético, die de controleur op social media bestempelen als verrader. Dezelfde supporters hebben Thibaut Courtois nog altijd niet vergeven voor zijn transfer in 2018.

Courtois heeft een eigen steen in the Walk of Legends van Atlético, maar die wordt continu beklad door de eigen supporters. De Belgische doelman is nooit meer welkom in het Riyadh Air Metropolitano.