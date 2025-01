'Bakayoko weigert nieuw contract bij PSV; 3 Bundesliga-clubs volgen aanvaller'

Johan Bakayoko lijkt bezig te zijn aan zijn laatste maanden als speler van PSV. De Belgische vleugelaanvaller heeft een aanbod van de Eindhovenaren om zijn contract te verlengen naast zich neergelegd, zo meldt Patrick Berger van de Duitse tak van Sky Sport. Bakayoko beschikt bij PSV over een doorlopende verbintenis tot medio 2026.

Berger voegt toe dat Bakayoko een duidelijke voorkeur heeft voor de Bundesliga. Onlangs werd al bekend dat Borussia Dortmund, waar Nuri Sahin is ontslagen als hoofdcoach, de buitenspeler van PSV opnieuw op de voet volgt. Vooral zijn optredens in de Champions League worden met veel interesse bekeken.

Naast Dortmund staat Bakayoko ook op het lijstje van Bayer Leverkusen en RB Leipzig. Laatstgenoemde club was vorig jaar zomer serieus in de markt voor de PSV'er, maar ging uiteindelijk in zee met het Noorse talent Antonio Musa.

Dortmund, afgezakt naar de middenmoot in de Bundesliga, zag Donyell Malen onlangs bij Aston Villa tekenen. Daarnaast is er onzekerheid over het aanblijven van Jamie Gittens. Mede hierdoor is Bakayoko op de radar van BVB verschenen. Het is afwachten of Dortmund daadwerkelijk een bod neerlegt in Eindhoven.

Bakayoko kreeg zaterdag een basisplaats van trainer Peter Bosz in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (3-2). De vleugelaanvaller scoorde niet en gaf ook geen assist. Bakayoko werd door Bosz voortijdig naar de kant gehaald, wellicht met het oog op het bezoek van Liverpool in de Champions League van woensdag.

De 21-jarige buitenspeler maakt een wisselend seizoen door bij PSV. Hij scoorde onlangs wel op fraaie wijze in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, maar dat leverde de koploper niets op. PSV verliet Overijssel namelijk met een beschamende 3-1 nederlaag.

Bakayoko kreeg een dag later de wind van voren van Kenneth Perez in Dit Was Het Weekend. ''Die is zó uit vorm, eigenlijk al het hele seizoen.''