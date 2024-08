Babadi en Land stellen teleur met Jong PSV; Dordrecht lijdt eerste competitienederlaag sinds februari

Jong PSV is er maandagavond op de Herdgang niet in geslaagd om te winnen van Telstar. In eigen huis werd een 0-2 nederlaag geleden. Jong AZ rekende tegelijkertijd in Wijdewormer af met FC Dordrecht (2-1).

Jong PSV - Telstar 0-2

Bij de Eindhovense beloften waren er basisplaatsen voor onder meer Isaac Babadi en Tygo Land. Jong PSV kwam na een kleine twintig minuten spelen na balverlies van Telstar-doelman Ronald Koeman junior bijna op voorsprong. De sluitpost kon uiteindelijk opgelucht ademhalen toen hij een bal op de lat zag gaan.

Telstar kreeg vervolgens meerdere kansen en kwam hierna ook op voorsprong. Cain Seedorf, een neefje van Clarence Seedorf, gaf een fraaie voorzet vanaf rechts die kon worden binnengekopt door Zakaria Eddahchouri: 0-1. De spits was op slag van rust dicht bij de 0-2, echter zag hij zijn volley ditmaal op de lat belanden. Diep in de tweede helft gooide Eddahchouri het duel alsnog in het slot. Hij kwam van links naar binnen en vond de korte hoek: 0-2.

Jong AZ - FC Dordrecht 3-1

Na een klein half uur dacht Jong AZ op voorsprong te komen, alleen ging er een streep door de treffer vanwege hands. Aan de overzijde kreeg FC Dordrecht vlak voor rust de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. De bal ging op de stip na een overtreding op Devin Haen, die vervolgens zelf de penalty nam. Haen moest toezien hoe doelman Virginio Deen redding wist te brengen.

De aanwezige supporters werden hierna getrakteerd op een doelpuntrijke tweede helft. De ban werd namens de thuisploeg gebroken door Zico Buurmeester, die de bal op een presenteerblaadjekreeg van Jayden Addai: 1-0. Dordrecht kwam echter razendsnel op gelijke hoogte via Haen. De aanvaller profiteerde van geklungel in de Alkmaarse defensie en verraste Deen in de korte hoek: 1-1.

Haen liet vervolgens na om Dordrecht op voorsprong te schieten. Het bleek een dure misser, want luttele minuten later zorgde Kees Smit aan de andere kant van het veld voor de 2-1. Het talent kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten en kon van dichtbij afronden. Het slotakkoord was vervolgens voor de jarige Addai, die met een gedekt schot trefzeker was: 3-1. Voor Dordrecht was het de eerste competitienederlaag sinds februari