AZ weigert schikkingsvoorstel aanklager KNVB na rode kaart Wouter Goes

De aanklager betaald voetbal van de KNVB wil Wouter Goes voor drie wedstrijden schorsen, waarvan één voorwaardelijk. De centrumverdediger kreeg zondag in de uitwedstrijd van AZ tegen Go Ahead Eagles (0-3) een directe rode kaart van Bas Nijhuis na een harde tackle op Eric Llansana.

De leiding van AZ gaat niet akkoord met dat voorstel en tekent protest aan bij de voetbalbond. De tuchtcommissie van de KNVB zal zich daarom op korte termijn buigen over de rode kaart die Goes ontving.

Goes ontving de rode prent in blessuretijd van de ontmoeting in De Adelaarshorst. De verdediger was naar de zijkant uitgeweken om Llansana af te stoppen. Volgens Nijhuis, die werd geadviseerd door zijn assistent-scheidsrechter, was een rode kaart de enige juiste straf voor Goes.

De mandekker van AZ was verbijsterd door de beslissing van Nijhuis en verliet met hulp van enkele medespelers het veld in Deventer. Enkele spelers van Go Ahead probeerden ondertussen verhaal te halen bij de weggestuurde AZ'er.

Na afloop van de verhitte wedstrijd was er veel te doen om de rode kaart én de goal van Goes. De verdediger maakte fraaie de 0-2 en werd daarna flink uitgescholden door de Go Ahead-aanhang. Goes trok zijn shirtje daarop recht om zijn naam nog even goed te tonen.

Mocht Goes daadwerkelijk worden geschorst, dan mist hij de duels met FC Groningen (zondag 11 mei) en FC Twente (woensdag 14 mei). In de play-offs om Europees voetbal kan hij dan wél weer in actie komen.