AZ-trainer Martens wijst vervanger Clasie aan; Amrabat en Tadic starten bij Fenerbahçe

Maarten Martens heeft bekendgemaakt met welke elf spelers hij op zoek gaat naar een resultaat tegen Fenerbahçe. De geschorste David Møller Wolfe wordt vervangen door Mees de Wit, terwijl Dave Kwakman de vervanger is van de geblesseerde Jordy Clasie. Het duel in het AFAS Stadion begint om 21:00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Rome-Jayden Owusu-Oduro begint weinig verrassend onder de lat bij de Alkmaarders, die aantreden met een viermansdefensie. De backposities worden ingevuld door Seiya Maikuma en De Wit, terwijl het centrum van de verdediging bestaat uit Maxim Dekker en Alexandre Penetra.

Martens kan geen beroep doen op aanvoerder Clasie, die tegen zijn ex-club Feyenoord een rugblessure opliep en daar nog van herstelt. Hij wordt vervangen door Kwakman. Peer Koopmeiners en Sven Mijnans completeren deze linie.

Voorin kan Martens nog altijd niet beschikken over Ibrahim Sadiq en Ruben van Bommel, waardoor de vleugels bezet worden door Mayckel Lahdo en Jayden Addai. Troy Parrott hoopt in de spits minimaal één goal mee te pakken.

AZ wist zijn laatste zeven duels niet te winnen en verloor maar liefst zes van die wedstrijden. Desondanks ziet Martens enthousiasme in zijn ploeg. “En dat is iets waarmee we een ploeg als Fenerbahçe pijn kunnen doen. We moeten de goede dingen blijven zien en benoemen. Als je alleen naar de resultaten kijkt word je niet vrolijk.”

Martens treft met José Mourinho een trainer die zijn sporen lang en breed verdiend heeft in de voetballerij. “Je probeert bij iedereen inspiratie op te doen, ook bij hem. Ik ken trouwens ook een mooi filmpje van Mourinho als trainer van AS Roma waarin hij een jonge speler inspirerend toespreekt. Dat is ook een kant van hem”, aldus de lovende Belgische oefenmeester.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Dekker, De Wit; Kwakman, Mijnans, Koopmeiners; Addai, Parrott, Lahdo.

Opstelling Fenerbahçe: Livakovic; Osayi-Samuel, Becão, Söyüncü, Müldür; Fred, Yüksek, Amrabat; Saint-Maximin, Dzeko, Tadic.