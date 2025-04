Maarten Martens verloor maandagavond met AZ de finale van de TOTO KNVB Beker van Go Ahead Eagles na strafschoppen. Komende donderdag staat voor de Alkmaarders alweer de volgende wedstrijd op het programma, en met die planning is de trainer absoluut niet blij.

Door een benutte penalty van Troy Parrott stond AZ lange tijd op voorsprong tijdens de finale in De Kuip, maar in de negende minuut van de blessuretijd benutte Mats Deijl aan de andere kant van het veld ook een penalty: 1-1.

In de verlenging en de daaropvolgende strafschoppenreeks werd doelman Jari De Busser met meerdere reddingen, onder meer op strafschoppen van Zico Buurmeester en Mayckel Lahdo, de held van Deventer.

Vanzelfsprekend baalde Martens na afloop enorm van het resultaat. Toch zal de ploeg zich snel moeten oprichten, want komende donderdagavond wacht alweer de volgende wedstrijd: thuis in de Eredivisie, tegen NAC Breda.

“Dat is echt bizar”, zegt Martens daarover bij ESPN. “We wilden eigenlijk die wedstrijd later spelen, los van wat het resultaat hier zou zijn. Daar is de KNVB niet in meegegaan. Het is best bizar dat je drie dagen na een bekerfinale alweer een Eredivisie-wedstrijd moet spelen. Ik vind dat heel bizar. Maar goed, dat zullen we toch moeten doen.”

ESPN-analist Kenneth Perez is het met de Belg eens. “Stel je voor dat ze vandaag gewonnen hadden. Dan had je feest gevierd en een huldiging gehad. Misschien had het ze dan minder uitgemaakt, omdat ze toch al Europees voetbal hadden gehaald, maar dit kan toch niet?”

“De KNVB staat te springen als iemand vrij wil krijgen vanwege een Europese wedstrijd. En dit kunnen ze niet organiseren. Maar het zal waarschijnlijk weer met politie en weet ik allemaal te maken hebben”, vermoedt de analist.