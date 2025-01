Mexx Meerdink is bijzonder populair in het buitenland, zo vertelt zijn zaakwaarnemer Guido Albers zondag bij Goedemorgen Eredivisie. Volgens de spelersmakelaar zit 'de top van Spanje' en 'de top van Duitsland' achter de talentvolle spits aan.

Meerdink was zaterdag nog van grote waarde voor AZ, waar hij met een rake kopbal de Alkmaarders op een 1-2 voorsprong zette bij PSV. Door een benutte strafschop van Luuk de Jong werd Meerdink echter geen matchwinner: 2-2.

Albers keek vanuit huis naar de verrichtingen van zijn cliënt en zijn hart maakte een klein sprongetje toen Meerdink de bal tegen de touwen knikte. "Ik sprong van de bank, ja. Honderd procent."

"Hij kan goed koppen, ja, maar ik weet niet of jullie die linkerpoot van hem hebben gezien, daar zit ook een power in", benoemt Albers misschien wel de grootste kwaliteit van de 21-jarige aanvaller.

"Hij heeft de afgelopen twee jaar gewoon de pech gehad dat hij niet stabiel fit is gebleven", vervolgt de spelersmakelaar. "Daardoor is hij op en af gegaan. Maar als je de interesse voor hem ziet internationaal, wat er elke week voor hem belt, dat is bizar."

"Het is niet te benoemen, zoveel is het. Het is gewoon de top van Spanje tot de top van Duitsland die voor hem bellen." Milan van Dongen, presentator van het programma, kan zijn oren niet geloven. "Echt waar?", vraagt hij verbijsterd.

"Ja", antwoordt Albers. "Omdat ze in hem gewoon een potentiële spits zien voor het eerste elftal, die ze op jonge leeftijd kunnen halen en verbeteren." Hans Kraay junior probeert er nog wat meer informatie uit te peuteren.

"Spaanse top, welke clubs zijn dat dan?", vraagt hij. "Ik vind het niet netjes om die clubs te noemen", antwoordt Albers. Van Dongen haakt in. "Nou ja, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid."

"Ja", bevestigt Albers dan toch. "Dat zijn clubs die voor hem informeren." Ook Kraay junior reageert stomverbaasd. "Nee!" Albers deinst niet terug. "Ik maak geen grapje."