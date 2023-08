AZ-spits verlaat Alkmaar en gaat spelen voor club van Patrick Kluivert

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 21:43 • Sam Vreeswijk

Yusuf Barasi maakt de overstap van AZ naar Adana Demirspor. Dat maakt de Alkmaarse club zaterdagavond bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige spits kwam niet voor in de plannen van trainer Pascal Jansen bij het eerste van AZ. In Turkije, bij de club waar Patrick Kluivert de trainer is, hoopt hij zich wel op het hoogste niveau te kunnen laten zien.

Barasi doorliep de jeugdopleiding van AZ. In oktober 2020 maakte hij zijn debuut voor AZ, in de Europa League. Uiteindelijk zou hij 22 keer in actie komen voor het eerste van de Alkmaarders. Daarin was hij goed voor twee treffers en een assist. Daarnaast speelde hij 59 duels voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij 21 keer tot scoren kwam.

Dit seizoen kwam Barasi nog niet in actie voor het eerste van AZ, waar hij nog tot medio 2025 onder contract stond. Hoeveel de huidige koploper van de Eredivisie aan zijn vertrek overhoudt, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de spits, die negen interlands voor Jong Turkije speelde, heeft getekend tot medio 2026. "AZ is Barasi dankbaar voor al zijn jaren in het Alkmaarse shirt en wenst de spits veel succes in Turkije", laat zijn voormalig werkgever op de clubwebsite weten.

Adana staat sinds deze zomer onder leiding van Kluivert, die Winston Bogarde aanstelde als zijn assistent-trainer. In de Süper Lig staat de club momenteel achtste, met vier punten na twee duels. Daarnaast maakt Adana nog altijd kans op Europa League-voetbal: komende donderdag speelt het in eigen huis de return van de play-offs tegen Racing Genk, nadat het heenduel met 2-1 werd verloren. Bij Adana wordt Barasi herenigd met ex-AZ'er Jonas Svensson.