AZ speelt fantastische eerste helft: vier doelpunten binnen een kwartier (!)

Zondag, 14 mei 2023 om 20:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:44

AZ is zondagavond wervelend van start gegaan in de wedstrijd tegen FC Emmen. De Alkmaarders drukten vanaf het begin en pakten tussen minuut 13 en 28 minuten een 4-0 voorsprong. Opvallend genoeg maakte Sam Beukema er twee, al moet nog bepaald worden of zijn eerste treffer op zijn naam komt of op die van Tijjani Reijnders, de man van de assist. Sven Mijnans en Myron van Brederode zorgden voor de overige treffers.

AZ overrompelde Emmen vanaf het eerste fluitsignaal en hoewel de bezoekers in de openingsfase nog stand hielden, was het in de dertiende minuut alsnog raak. Jordy Clasie vond Mijnans met een uitstekende pass en laatstgenoemde schoot via de voet van de ongelukkige Mickey van der Hart raak: 1-0. Ogenblikken later drukte AZ zijn overwicht uit in de volgende treffer. Vangelis Pavlidis bleef rustig en legde perfect klaar voor Van Brederode, die via de binnenkant paal doel trof: 2-0.

Jens Odgaard was de volgende die op het scorebord had moeten komen, maar dit keer wist Van der Hart wel redding te brengen. Toch duurde het niet lang voordat de Alkmaarders alsnog hun derde wisten te maken. Een vrije trap van Reijnders bereikte Beukema, die de bal leek te schampen en in het doel zag verdwijnen: 3-0. De centrale verdediger ging minuten later weer mee naar voren en kopte een hoekschop van Van Brederode bij de tweede paal binnen: 4-0. Van der Hart, die tot nu toe geen beste indruk maakt, wist daarna nog wel redding te brengen op een nieuwe grote kans voor Odgaard.