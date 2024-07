AZ nagenoeg akkoord met Tottenham Hotspur over opvolger Vangelis Pavlidis

AZ heeft de opvolger van Vangelis Pavlidis zo goed als binnen, meldt Voetbal International. De Alkmaarders naderen een akkoord met Tottenham Hotspur over de transfer van Troy Parrott, die de Londenaren zo'n acht miljoen euro zal opleveren. De Ierse spits gaat tot medio 2029 tekenen in het AFAS Stadion.

Op de eerste dag van juli werd bekend dat Pavlidis officieel naar Benfica vertrok. De gedeeld topscorer van de Eredivisie 2023/24 leverde de Alkmaarders naar verluidt zeventien miljoen euro op, exclusief twee miljoen aan bonussen. Die miljoenen worden al snel geherinvesteerd. AZ gaat Parrott, die vorig jaar nog voor Excelsior uitkwam, tot medio 2029 vastleggen.

De 23-voudig Iers international (vijf goals) was persoonlijk al rond, maar de clubs moesten er nog uitkomen. Nu lijken er snel handtekeningen te gaan volgen.

AZ betaalt zo'n acht miljoen euro, al is het niet duidelijk of dat in- of exclusief bonussen is. Daarmee kan Parrott de duurste ingaande transfer ooit worden voor de club.

Het huidige record staat op naam van Mounir El Hamdaoui, die in 2007 voor zeven miljoen euro van Willem II overkwam. Ook nu komt het record vermoedelijk weer op naam van een spits.

Parrott trof vorig seizoen in 25 Eredivisie-wedstrijden tienmaal doel, terwijl hij in vier wedstrijden in de Keuken Kampioen Play-offs zeven keer de bal tegen de touwen schoot. Voor degradatie kon hij Excelsior echter niet behoeden.

Parrott moet in Alkmaar de concurrentie aangaan met Lequincio Zeefuik en Mexx Meerdink. Mogelijk wordt een van die twee nog verhuurd.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!