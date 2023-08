AZ mag naar Noorwegen als het zich plaatst voor play-offs Conference League

Donderdag, 17 augustus 2023 om 21:04 • Sam Vreeswijk

Mocht AZ zich plaatsen voor de play-offs van de Conference League, dan neemt de club uit Alkmaar het op tegen SK Brann. De club uit Noorwegen won donderdagavond met 3-1 van het Portugese FC Arouca, en dat was genoeg om de 2-1 nederlaag van vorige week weg te poetsen. Zelf trapte AZ om 20:45 uur af, in eigen huis tegen Santa Coloma. Het heenduel wonnen de Alkmaarders met 0-1.

Bijzonderheden:

Al na zes minuten opende Brann de score: Felix Horn Myhre was de gevierde man, op aangeven van Magnus Warming. In de 42ste minuut verdubbelde de thuisploeg de score via Fredrik Pallesen Knudsen, die een corner binnenkopte. Via Bård Finne werd het vlak voor rust ook nog 3-0. Brann zat daarmee op rozen, maar na een klein uur spelen maakte Morlaye Sylla het toch nog spannend: hij trof doel met een geplaatst afstandsschot in de hoek. Verder zouden de Portugezen echter niet komen. Daarmee zit het Europese seizoen van de club uit Portugal er alweer op, wat goed nieuws is voor Nederland in de strijd om UEFA-coëfficiënten. Overigens eindigde Arouca het duel ook nog met tien man, na de tweede gele kaart voor Nino Galovic in blessuretijd.

SK Brann – FC Arouca 3-1

6' 1-0 Felix Horn Myhre (assist: Magnus Warming)

42' 2-0 Fredrik Pallesen Knudsen (assist: Sander Kartum)

45' 3-0 Bård Finne (assist: Niklas Castro)

57' 3-1 Morlaye Sylla