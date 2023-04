AZ krijgt enorme domper te verwerken; Jansen wijst naar West Ham - Arsenal

Woensdag, 19 april 2023 om 20:40 • Jonathan van Haaster

Jesper Karlsson is donderdag niet van de partij wanneer AZ het in de return van de kwartfinale van de Conference League opneemt tegen Anderlecht. De Zweed heeft nog te veel last van zijn bovenbeenblessure, zo maakte AZ-trainer Pascal Jansen woensdag bekend op de persconferentie. Desondanks heeft de oefenmeester er veel vertrouwen in dat de 2-0 nederlaag uit de heenwedstrijd kan worden goedgemaakt. "Ik zeg niet dat ik erin geloof omdat ik dat moet zeggen, maar omdat ik er echt in geloof."

Karlsson moest het met 1-0 verloren Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam al laten schieten. Enkele dagen later werd de buitenspeler fit genoeg bevonden door de medische staf om in de slotfase aan te treden tegen Anderlecht. De Zweed viel in Brussel in de 75ste minuut in, maar ook hij kon niets meer doen aan de 2-0 tussenstand die toen op het bord stond. Omdat het duel ook zo eindigde wacht AZ een zware kluif. Zeker zonder Karlsson, die na afloop van het heenduel bleef sukkelen met zijn bovenbeen. "Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen, hij heeft het niet gered", was Jansen duidelijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Hij is een belangrijke speler voor ons, maar helaas geen optie", vervolgde Jansen. "Alle aandacht gaat nu dus uit naar de jongens die wel beschikbaar zijn." Ondanks de gevoelige afwezigheid van Karlsson steekt Jansen zijn geloof in een goed resultaat niet onder stoelen of banken. "Ik zeg niet dat ik erin geloof omdat ik dat moet zeggen, maar omdat ik er echt in geloof. Ik heb het volle geloof dat we voldoende doelpunten kunnen maken om door te gaan. We hebben bij rust wel eens met 2-0 achter gestaan en er daarna toch nog een goed resultaat uit gesleept. En kijk naar Arsenal tegen West Ham van afgelopen weekeinde." Zondag maakte West Ham een 0-2 achterstand tegen de koploper van de Premier League goed: 2-2.

Diezelfde zondag tankte AZ het nodige vertrouwen, door Fortuna Sittard met 0-3 aan de kant te zetten. Sven Mijnans stond in de basis en zag dat die overwinning, de eerste na vier wedstrijden, het team goed heeft gedaan. "We hebben veel beelden gekeken van de afgelopen wedstrijden en ook vertrouwen opgedaan door met 3-0 (0-3, red.) van Fortuna te winnen. Dat voelde als een goede voorbereiding." Myron van Brederode nam in Sittard de plaats van Karlsson in, net als in de heenwedstrijd tegen Anderlecht. Naar verwachting zal het jeugdproduct donderdag ook in de basis staan.