AZ kent tegenstander in de Conference League na razendknappe comeback

Donderdag, 3 augustus 2023 om 20:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:13

AZ weet welke club het treft in de derde voorronde van de Conference League. Sinds vorige week leek het er sterk op de de Alkmaarders naar Montenegro zouden moeten afreizen, daar Sutjeska de heenwedstrijd tegen FC Santa Coloma met 2-0 won. Donderdagavond vond er in Andorra echter een sensatie plaats. De thuisploeg zegevierde met 3-0.

Bijzonderheden

Na de 2-0 zege van Sutjeska in Montenegro leek AZ de tickets naar het Balkanland al te kunnen boeken. Santa Coloma gaf zich vooraf echter niet gewonnen en kreeg na de 1-0 van Mario Mourelo vleugels. De Spanjaard scoorde op aangeven van de Oekraïner Andriy Markovych. Twintig minuten voor tijd trok Santa Coloma de stand volledig gelijk via Marc Nierga. Hij scoorde na een beslissende pass van Ivan Garrido, die zelf ook op het scorebord zou verschijnen. In de zesde minuut van de verlenging maakte hij de derde Andorrese treffer. Santa Coloma hield vol en voltooide zo een onwaarschijnlijke stunt. De duels met AZ worden op donderdag 10 en 17 augustus afgewerkt. De winnaar van dat tweeluik gaat naar de play-offs, waar een ticket voor de groepsfase op het spel staat.