AZ heeft beet en presenteert nieuwe aanvaller met ‘indrukwekkende statistieken’

Vrijdag, 1 september 2023 om 09:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:16

AZ heeft zich op Deadline Day versterkt met de de 23-jarige vleugelaanvaller Ibrahim Sadiq. De Ghanees komt voor vier miljoen euro over van BK Häcken en tekent in Alkmaar een contract tot medio 2028. "Ibrahim heeft twee jaar constant gepresteerd", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts.

Via de Right to Dream Academy belandde de aanvaller in de zomer van 2018 bij het Deense FC Nordsjælland. Twee jaar geleden stapte Sadiq over naar het Zweedse BK Häcken. Bij deze ploeg kwam Sadiq vervolgens tot indrukwekkende statistieken, zo schrijft AZ zelf in het persbericht. Bij Häcken kwam Sadiq tot 27 goals en 8 assists in 43 officiële duels. In Zweden werd hij zowel landskampioen (2022) als bekerwinnaar (2023).

De komst van Sadiq naar AZ werd door zijn club BK Häcken uitgesteld tot na de play-offs om Europees voetbal. Dat bleek uiteindelijk een terechte beslissing, want Sadiq toonde donderdag tijdens zijn afscheidswedstrijd andermaal zijn waarde voor de Zweedse topclub. Op bezoek bij het Schotse Aberdeen (1-3) was hij twee keer trefzeker, waardoor de groepsfase in de Europa League werd veiliggesteld.

"AZ wilde mij heel graag hebben. Dat geeft een goed gevoel”, zegt Sadiq op de clubsite van de Alkmaarders. De aanvaller kijkt met een goed gevoel terug op een succesvolle periode in Zweden. “Het is bijzonder om een prijs te winnen met een club. Het was geweldig om dat terug te kunnen geven aan de supporters." Sadiq had met twee treffers in zowel de finale als in de halve finale van de Zweedse beker een belangrijk aandeel in de bekerwinst.

“Ibrahim heeft twee jaar constant gepresteerd bij BK Häcken”, zegt directeur voetbalzaken Huiberts. “We wilden er graag nog een aanvaller bij hebben. Daarom hebben we doorgepakt met de komst van Ibrahim. Het is een speler die op meerdere posities uit de voeten kan, maar hij speelt voornamelijk vanaf de rechterflank en zou ook in de spits kunnen spelen. Met het binnenhalen van Ibrahim voegen we opnieuw veel kwaliteit toe aan de voorhoede.”