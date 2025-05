AZ hakt knoop door over de toekomst van Maarten Martens bij de club

Maarten Martens blijft trainer van AZ, zo maakt de club uit Alkmaar vrijdag bekend via de officiële kanalen. AZ heeft het contract van de Belgische trainer opengebroken en verlengd tot medio 2028.



Naast de verlenging van Martens legde de club ook zijn assistenten langer vast. Daardoor blijven assistent-trainers Jan Sierksma, Kenneth Goudmijn en Robert Franssen, Nick van Aart (keepers- en assistent-trainer) en Niels Kok (Hoofd Fysiek) langer bij de club.



Techinisch directeur Max Huiberts is in zijn nopjes met de verlengingen. “We waren al een tijdje met elkaar in gesprek over deze stap. We hebben veel specialisten in de staf die ook nog eens complementair zijn aan elkaar. Daarnaast vinden we continuïteit belangrijk, zowel in de spelersgroep als in de staf. Het is bekend dat het doorgaans succes oplevert als je langer met een bepaalde kerngroep samen kan spelen”, vertelt hij op de website van de club.



AZ maakte niet een al te best seizoen door. De ploeg werd in de achtste finale van de Europa League uitgeschakeld door Tottenham Hotspur, verloor de finale van de TOTO KNVB Beker van Go Ahead Eagles na strafschoppen en staat zesde in de Eredivisie met nog drie duels te gaan.



Toch kan Huiberts de verlengingen wel uitleggen. “Je kijkt altijd kritisch naar de prestaties en de doelstellingen. We hebben het sportieve aspect uitvoerig met elkaar geëvalueerd. Als je teruggaat naar half maart, waren we als enige Nederlandse club nog actief in alle drie de competities.”



“Tegelijkertijd kunnen we ook kritisch zijn op het niet behaald hebben van de top vier doelstelling. Al moeten we ook zeker niet vergeten dat er veel goede aspecten zijn geweest. De Europese wedstrijden tegen Tottenham Hotspur, Galatasaray, Fenerbahçe en AS Roma bijvoorbeeld, waar we een heel behoorlijk niveau haalden en aansprekende resultaten hebben geboekt”, aldus de technisch directeur.



Martens zelf spreekt ook over zijn langere verblijf in het AFAS Stadion. “Het is mooi dat we het werk dat we aan het verzetten zijn een vervolg kunnen geven met deze staf. De manier waarop we bezig zijn willen we doorzetten en we zien nog veel rek en kansen om te groeien.”