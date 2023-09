AZ doet zichzelf tekort en morst ondanks recordgoal Pavlidis eerste punten

Donderdag, 28 september 2023 om 21:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:58

AZ heeft donderdag het eerste puntenverlies van het seizoen geleden. De ploeg van Pascal Jansen was thuis tegen Heracles Almelo heer en meester, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een gelijkspel: 1-1. PSV blijft daardoor alleen aan kop. Vangelis Pavlidis beleefde wel een persoonlijk hoogtepuntje: de spits scoorde voor het zesde Eredivisie-duel op rij, waarmee hij de eerste AZ'er ooit werd die in de eerste zes competitiewedstrijden van het seizoen doel trof.

AZ herstelde zich zondag tegen PEC Zwolle prima van de midweekse zeperd bij Zrinjski Mostar (0-3 winst op PEC; 4-3 verlies bij Zrjinski) en dus besloot Jansen geen wijzigingen door te voeren. Heracles-trainer John Lammers voelde zich na de 2-2 tegen FC Volendam wel genoodzaakt tot wisselen: Anthony Limbombe en Thomas Bruns werden geslachtofferd voor Mario Engels en Marko Vejinovic. Zij zagen AZ na vijf minuten bijna op voorsprong komen. Yukinari Sugawara zette vanaf rechts goed voor, maar Pavlidis kon zijn hoofd nét niet goed tegen de bal krijgen.

Vangelis Pavlidis = ???? ?? 6 duels ? 8 goals#azher — ESPN NL (@ESPNnl) September 28, 2023

Het record kwam er in minuut 13 alsnog. Jordy Clasie stuurde Sugawara met een heerlijk steekballetje weg en laatstgenoemde bediende Pavlidis op maat. De Griekse zette zijn voet tegen de bal en liet Michael Brouwer kansloos: 1-0. Daarmee ging hij John Metgod voorbij, die in het seizoen 1977/78 net als Pavlidis in de eerste vijf Eredivisie-wedstrijden het net had gevonden. AZ bleef daarna vrolijk doorvoetballen en kon al gauw de marge verdubbelen. Myron van Brederode en Pavlidis hadden het vizier echter meermaals niet op scherp staan.

Dat Heracles opeens op gelijke hoogte kwam, mocht AZ zichzelf dus aanrekenen. Na 52 minuten kon Navajo Bakboord ongehinderd aanleggen voor een voorzet, waar Anas Ouahim tegenaan liep: 1-1. AZ liet zich echter niet van de wijs brengen en zocht direct weer de aanval. Weer was Van Brederode de aanjager en weer belandde de bal maar niet achter Brouwer. Jansen besloot daarom in te grijpen.

Anas Ouahim zet Heracles vlak na rust op gelijke hoogte 1?? - 1??#azher — ESPN NL (@ESPNnl) September 28, 2023

De oefenmeester bracht Ruben van Bommel, Kenzo Goudmijn en Jens Odgaard om iets te forceren. Dat lukte bijna. Vijf minuten voor tijd kwam Pavlidis alleen voor Brouwer, maar de Heracles-goalie redde uitstekend op de inzet van de Griek. Het scorebord bleef onveranderd en dus blijft PSV in ieder geval tot zondag koploper. Dan komen de Alkmaarders in actie tegen Fortuna Sittard, terwijl PSV een dag eerder FC Volendam treft.