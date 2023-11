AZ dankt Aston Villa en heeft in de laatste speelronde genoeg aan zege op Legia

Aston Villa heeft AZ een groot plezier gedaan. De ploeg uit Birmingham rekende dankzij treffers van Moussa Diaby en Álex Moreno met 2-1 af met Legia Warschau. Villa is zodoende zeker van de volgende ronde, terwijl Legia het volgende week in een onderling duel gaat uitvechten met AZ. Als de Alkmaarders winnen in Polen, plaatsen de Noord-Hollanders zich voor de volgende ronde.

Bij de eerste aanval van de thuisploeg was het direct raak. Diaby was ontsnapt aan de rechterkant, sneed naar binnen en schoot met links prima binnen in de verre hoek: 1-0. Villa kon echter niet al te lang genieten van de voorsprong. Boubacar Kamara speelde de bal zomaar in de voeten van Ernest Muci. De Albanees dacht niet na en krulde de bal heerlijk achter de kansloze Robin Olsen: 1-1.

Een kwartier na rust kwam Villa weer op voorsprong. Douglas Luiz slingerde een vrije trap voor het doel van Legia en daar maakte Moreno optimaal gebruik van door bij de tweede paal acrobatisch binnen te tikken: 2-1. Met name Villa kwam nog dicht bij de 3-1, die niet meer zou vallen. Omdat ook Legia niet meer wist te scoren, wachten de Polen in de laatste speelronde een zeer heet avondje in eigen huis tegen AZ.