AZ bevestigt blessurenieuws over onfortuinlijke doelman Mathew Ryan

AZ kan dit kalenderjaar geen beroep meer doen op Mathew Ryan, zo bevestigen de Alkmaarders via de eigen clubkanalen. De 31-jarige doelman heeft zondag tijdens een hersteltraining een hoofdblessure opgelopen. Ryan is inmiddels geopereerd aan een jukbeenbreuk en staat enkele weken aan de kant.

AZ moet het in de week van de waarheid dus stellen zonder de ervaren Ryan. Donderdag staat het beslissende Conference League-groepsduel met Legia Warschau op het programma en zondag wacht de competitiewedstrijd tegen PSV.

De ploeg van trainer Pascal Jansen sluit het seizoen volgende week woensdag af met een bekerwedstrijd bij HHC Hardenberg. Het is nog niet bekend of Ryan wel met Australië deel kan nemen aan de Azië Cup, die in januari aanvangt.

De ervaren sluitpost miste vooralsnog geen minuut deze jaargang. Hobie Verhulst lijkt zijn aangewezen vervanger. Verhulst was voor Ryans komst nog eerste doelman in Alkmaar. Vanwege zijn vele blunders besloot AZ echter de knip te trekken en Ryan naar Nederland te halen.

Hoewel ook Ryan niet feilloos is, oogt het sindsdien een stuk zekerder onder de Alkmaarse lat. Verhulst keepte daarna dan ook geen minuut meer in AZ 1.

Wel deed de Amsterdammer dit seizoen al wedstrijdritme op in het beloftenteam. Verhulst stond eind november nog onder de lat toen Jong AZ de leeftijdsgenoten van PSV met 1-2 opzijzette.

In totaal staat Verhulst op 35 duels in de hoofdmacht van AZ. Daarin behield de dertigjarige goalie tienmaal een clean sheet.

