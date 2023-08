AZ bereikt Conference League na bloedstollende strafschoppenserie in Bergen

Donderdag, 31 augustus 2023 om 21:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:01

AZ heeft zich gekwalificeerd voor de groepsfase van de Conference League. Na het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd tegen SK Brann speelden de Alkmaarders met 3-3 gelijk in Noorwegen. De ploeg van trainer Pascal Jansen leek de buit na een uitstekende eerste helft en treffers van Mayckel Lahdo en Sven Mijnans de buit binnen te hebben. Na rust zorgde Ruben van Bommel voor de 1-3, maar ook dat bleek niet voldoende. Joachim Soltvedt en Japhet Sery Larsen schoten Brann naar een verlenging. Daarin werd niet gescoord, waarna de strafschoppen beter genomen werden door AZ.

In de heenwedstrijd was invaller Lahdo de absolute uitblinker bij AZ. De Zweed werd voor zijn optreden beloond met een basisplaats in Bergen, wat ten koste ging van Jens Odgaard. Kenzo Goudmijn kreeg op het middenveld de voorkeur boven onder meer Djordje Mihailovic. Spits Vangelis Pavlidis werd geflankeerd door Lahdo (rechts) en Ruben van Bommel (links). Jordy Clasie ontbrak nog altijd wegens een blessure, terwijl de herstelden Myron van Brederode en Tiago Dantas op de bank plaatsnamen.

AZ kwam na een sterke openingsfase in de twaalfde minuut op voorsprong. Mijnans liep zich vast, waarna Goudmijn de afvallende bal in een keer bij De Wit bracht. De aanvallende middenvelder vond Lahdo, die feilloos de verre hoek vond met een lage schuiver: 0-1. Nadat een treffer van Pavlidis werd afgekeurd wegens een overtreding van de Griek kwam ook Van Bommel zeer dichtbij: hij schoot een afvallende bal tegen de lat. AZ speelde in positieve zin onherkenbaar ten opzichte van het heenduel. De Alkmaarders waren scherp en dat leidde even voor het half uur tot de 0-2. Lahdo bereikte Mijnans, die doelman Matias Dyngeland kansloos liet met zijn schot in de verre hoek. Toch kwam Brann in blessuretijd terug in de wedstijd. Niklas Castro gaf voor op Fredrik Knudsen, die overtuigend raak kopte: 1-2.

De treffer gaf Brann hernieuwde hoop. De Noren trokken na rust ten aanval, maar dat leverde ook ruimtes voor AZ op. Lahdo ontdeed zich op rechts van zijn directe tegenstander en gaf af op Van Bommel, die van dichtbij binnenschoof: 1-3. De Alkmaarders leken de kwalificatie voor de groepsfase andermaal binnen te hebben, maar weer kwamen ze bedrogen uit. Invaller Soltvedt, koud drie minuten in het veld, liet in minuut 66 zien over een uitstekende vrije trap te beschikken: 2-3. Brann drong aan en werd met name uit standaardsituaties meermaals gevaarlijk. Écht grote kansen bleven echter uit, tot tien minuten voor tijd. Larsen kopte vogelvrij binnen uit een hoekschop: 3-3. Brann speelde met nieuw vertrouwen en ging op jacht naar de winnende treffer. AZ speelde met zichtbaar minder vertrouwen, maar hield stand tot de verlenging.

AZ begon driegend aan de verlenging, al leverde dat geen kansen op. Beide ploegen leken angstig te zijn voor een tegentreffer. Invaller Ulrik Mathisen kwam voor de korte pauze nog het dichtst bij een doelpunt. Zijn strakke schot vloog rakelings langs paal. Vrijwel direct in de tweede helft zorgde Mijnans voor opwinding. De middenvelder schoot uit de stuit richting de tweede paal en zag hoe Dyngeland een treffer voorkwam met een uiterste ingreep. Een minuut voor tijd kreeg Felix Myhre rood voor een harde tackle op invaller Mees de Wit. AZ had echter niet genoeg tijd om de overtalsituatie uit te buiten, waardoor een strafschoppenserie voor de beslissing moest zorgen. AZ en Brann schoten alle strafschoppen tot de 5-5 raak, waarna Ryan de inzet van Børsting keerde. Alexandre Penetra schoot vervolgens de beslissende raak.