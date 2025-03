Ayase Ueda en Hugo Bueno ontbreken bij Feyenoord, dat twee spelers ziet terugkeren van een blessure

Ayase Ueda en Hugo Bueno zijn er dit weekend niet bij tijdens Feyenoord – Go Ahead Eagles. Dat vertelt Robin van Persie vrijdagmiddag op de persconferentie. Van de al langer geblesseerden keren Ramiz Zerrouki en Antoni Milambo wel terug.

Ueda liep een blessure op tijdens zijn interlandverplichtingen met Japan en Bueno raakte geblesseerd tijdens het uitduel met FC Twente van voor de break. “De meesten zijn goed uit de interlandperiode gekomen”, zegt Van Persie over zijn selectie. “Ueda is nog niet helemaal fit voor dit weekend. Ook Bueno is er niet bij.”

Daartegenover staat de terugkeer van twee middenvelders. “Zerrouki is beschikbaar. Hij heeft een aantal dagen meegetraind en dat gaat de goede kant op. Daarnaast is ook Milambo beschikbaar. Dat zijn de medische updates, voor nu”, aldus de hoofdtrainer.

Er waren de afgelopen twee weken veel internationals op pad bij Feyenoord. Van Persie vertelt hoe hij die periode heeft ingevuld. “Sommige jongens van de beloften sloten vorige week maandag en dinsdag aan. Donderdag hebben we een oefenduel gespeeld.”

“Dat is hartstikke mooi. Op die manier krijgen we ook een goed beeld van die jongens. We zijn ook een paar daagjes vrij geweest. Ik heb mijn tuin gedaan, dus die ziet er weer helemaal strak uit. We kunnen er dus weer vol voor gaan”, zegt de trainer met een glimlach.

Van Persie weet dat hij niet de garantie heeft dat zijn elftal zondag wederom zo’n uitstekende wedstrijd op de mat legt. “Maar dat is wel het doel. Wat ik tegen FC Twente ook na de wedstrijd al vertelde: dat moet onze norm gaan worden. Daarbij besef ik me heel goed dat we daar met elkaar heel hard voor moeten werken. Het was natuurlijk een goede wedstrijd, maar dat willen we elk duel brengen.”

Na het duel met Kowet staan er volgende week wedstrijden tegen FC Groningen (thuis) en AZ (uit) op het programma. “We moeten drie keer spelen in zes dagen. Er komen wel wat jongens terug. We hebben nog één zo’n blok richting het einde van het seizoen. De rest is één keer in de week spelen. Dat is eigenlijk makkelijker in te plannen. Komende week is dus wel een pittige week, in de zin van jongens die terugkomen en hoe iedereen er fysiek voor staat. Dat vraagt wel vooruitplannen”, aldus Van Persie.