Atlético stelt teleur tegen stadgenoot en laat na op gelijke hoogte te komen met Real Madrid

Atlético Madrid is er niet in geslaagd de midweekse zege op RB Leipzig (2-1) een passend vervolg te geven. De ploeg van trainer Diego Simeone kwam even verderop in Madrid, op bezoek bij Rayo Vallecano, niet verder dan 1-1. Los Colchoneros herstelden zich enigszins van de openingstreffer van Isi Palazón, maar verder dan de gelijkmaker van Connor Gallager kwamen ze vervolgens niet.

Aan de kant van Rayo was er geen basisplaats voor James Rodríguez. De MVP van de afgelopen Copa América begon op de bank. Bij Atleti waren Julián Álvarez en Alexander Sørloth de spitsen van dienst. Zij werden in hun rug gesteund door een driemansmiddenveld, bestaande uit Gallagher, Koke en Marcos Llorente. Backs Samuel Lino en Nahuel Molina moesten voor de overlap op de vleugels zorgen.

Het duel begon veelbelovend, met kansen voor Lino aan de ene, en Randy Nteka aan de andere kant. Een passend vervolg volgde echter niet direct, al compenseerde de strijd en sfeer in Vallecas vrij veel. Na een tijdje werd er toch weer gevaar gesticht voor beide doelen. Zo schoot Rayo-spits Adrián Embarba teleurstellend naast, en trof de onfortuinlijke Álvarez de lat.

Tien minuten voor rust kwam Rayo op voorsprong. Na een vlotte aanval werd Andrei Ratiu bereikt in de zestien. De Roemeen zette scherp voor en zag Isi van dichtbij afronden. De scheidsrechter keurde het doelpunt in eerste instantie af, maar de VAR vertelde hem dat er helemaal geen sprake was van buitenspel voor Ratiu: 1-0.

Atlético maakte vroeg in de tweede helft gelijk. Sørloth stond na een heerlijke pass van Axel Witsel oog in oog met doelman Augusto Batalla en leek de bal iets te ver voor zich uit te spelen. De Noor hield de bal echter binnen, bewaarde het overzicht en legde af op Gallagher, die het leer met binnenkant voet in de korte hoek plaatste: 1-1.

Twintig minuten voor tijd maakte James zijn opwachting bij Rayo, maar ook de Colombiaanse ster kon weinig meer veranderen aan het spelbeeld. Na de gelijkmaker van Gallagher zakte het niveau aanzienlijk en dat was vooral aan Atleti te wijten, dat de muur van Rayo simpelweg niet wist te doorbreken.

Zodoende eindigde het duel in 1-1 en daar zal vooral Rayo tevreden mee zijn. Met het puntje staat zijn voorlopig op een stevige negende plaats in LaLiga, met acht punten. Atlético staat vierde. De achterstand op FC Barcelona en Real Madrid bedraagt respectievelijk zes en twee punten.