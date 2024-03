Atlético-spits die nog moet debuteren plots meest waardevolle speler in selectie

Volgens het gerenommeerde Transfermarkt is Samu Omorodion met veertig miljoen euro momenteel de meest waardevolle speler van Atlético Madrid. Dat mag om meerdere redenen opvallend genoemd worden.

Omorodion, een negentienjarige spits, speelde nog geen minuut in de hoofdmacht van Atlético, waar hij tot de zomer van 2028 onder contract staat. Om hem ervaring op te laten doen besloten los Colchoneros om hem aan het begin van dit seizoen te verhuren aan Deportivo Alavés.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Alavés staat momenteel dertiende in LaLiga, op tien punten van de degradatiestreep. Dat heeft el Glorioso voor een groot deel te danken aan Omorodion. De 1.93 meter lange Spanjaard met Nigeriaanse roots maakte al negen doelpunten dit seizoen in LaLiga.

In de eerste wedstrijd van het seizoen gaf Omorodion al zijn visitekaartje af, door in Cívitas Metropolitano te scoren tegen zijn toekomstige werkgever Atlético. Toen scoorde Omorodion nog in dienst van Granada, de club die hem daarop aan Atlético verkocht voor zes miljoen euro. Omorodion werd direct daarop gestald bij Alavés.

Omorodion maakt in Alavés dusdanig grote stappen, dat hij nu door Transfermarkt op veertig miljoen euro wordt geschat. Een enorme stijging, daar de spits een half jaar geleden nog op vier ton werd getaxeerd.

Met zijn veertig miljoen euro is Omorodion direct de speler met de hoogste marktwaarde binnen de selectie van Atlético, al moet hij zijn debuut dus nog wel maken voor los Colchoneros. Nahuel Molina volgt op 35 miljoen, gevolgd door drie spelers met dertig miljoen: Rodrigo De Paul, Marcos Llorente en Arthur Vermeeren.

Sterspeler Antoine Griezmann volgt op 25 miljoen euro. Ook Rodrigo Riquelme, Samuel Lino en Pablo Barrios worden op 25 miljoen geschat. Álvaro Morata staat als enige speler op twintig miljoen euro. Transfermarkt schat de waarde van Memphis Depay in op 12 miljoen euro.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties