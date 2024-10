Atlético raakt door wonderschone treffer verder achterop bij Real Madrid en FC Barcelona

Atlético Madrid en Real Sociedad hebben zondagavond een punt overgehouden aan hun onderlinge ontmoeting. Na nog geen minuut spelen kwamen de hoofstedelingen op voorsprong na prachtig voorbereidend werk van Antoine Griezmann. De voorsprong werd niet vastgehouden door de late gelijkmaker van Luka Susic: 1-1. De achterstand van Atleti op Real Madrid en FC Barcelona bedraagt respectievelijk vier en zeven punten. Sociedad staat op een uiterst teleurstellende vijftiende plaats in LaLiga.

Sheraldo Becker was bij Real Sociedad verzekerd van een basisplaats. De Surinamer vormde de voorhoede met Takefusa Kubo en valse spits Mikel Oyarzabal. Daarom begon Umar Sadiq, ex-NAC Breda, op de bank. Bij Atlético werd het spitsenkoppel gevormd door Antoine Griezmann en Julián Álvarez. Nahuel Molina en Javi Galán moesten vanaf het middenveld voor aanvallende impulsen zorgen.

Atlético kende een absolute droomstart in Baskenland, waar het binnen een minuut op voorsprong kwam. Griezmann sprintte de diepte in en nam legde een diepe bal dood op zijn rechterschoen. De daaropvolgende Guti-achtige hakbal was minstens zo fraai, waarna Álvarez het kunststukje completeerde door keihard raak te schieten in de verre hoek: 0-1.

Sociedad en Atlético maakten er een gelijkwaardig gevecht van, met dreigende momenten aan beide kanten. Sociedad leek na een klein kwartier gelijk te maken via Igor Zubeldía, die het hoogst sprong bij een hoekschop. Jan Oblak redde echter bijzonder fraai op die inzet en ook op de daaropvolgende rebound, van Nayef Aguerd.

Sociedad werd steeds gevaarlijker, terwijl Atleti content was met de voorsprong die het wilde verdedigen. De thuisploeg creëerde de nodige kansen, maar onder meer Kubo en Oyarzabal slaagden net niet in hun missie.

Na rust was Sociedad de enige ploeg die aan voetballen dacht. Het Atleti van Simeone wilde de 0-1 over de streep trekken en vergat daarbij te voetballen. Het leek Sociedad niet meer te lukken, maar vijf minuten voor tijd was het alsnog raak.

Oyarzabal veroverde de bal van Rodrigo De Paul en passte op Susic. De van Red Bull Salzburg overgekomen middenvelder deed het in één keer en schoot met een prachtige boog om Oblak heen raak: 1-1. Vlak voor tijd kwam Kubo nog tot een vlammend schot, dat maar net over het doel van Oblak vloog.