Atlético Madrid speelt 75 minuten met 10 man, maar wint alsnog van Bayer Leverkusen

Atlético Madrid heeft dinsdag een knappe overwinning geboekt in de Champions League. De Madrilenen waren, ondanks een man-minder-situatie, met 2-1 te sterk voor Bayer Leverkusen.

Bijzonderheden:

Bayer Leverkusen, waar Jeremie Frimpong aan de aftrap verscheen, zal bij de theepauze gedacht hebben op rozen te zitten. Het elftal van Xabi Alonso had na een doelpunt van verdediger Piero Hincapié en een rode kaart van Pablo Barrios de beste papieren in handen voor de zege.

Die zou er echter niet komen. De reden daarvoor kan in twee woorden worden omschreven: Julián Álvarez. De Argentijnse spits stond op toen zijn elftal hem nodig had en schoot de ploeg van Diego Simeone eigenhandig naar de overwinning in het Wanda Metropolitano.

De eerste treffer viel toen hij als enige Atlético-speler überhaupt in beeld was. Hij rondde het, belaagd door drie, vier Leverkusen-verdedigers, knap af. De tweede goal maakte hij toen het weer tien-tegen-tien was. Hincapié was toen namelijk ook al van het veld gestuurd.

Álvarez zag de bal voor zijn voeten vallen, omspeelde de keeper knap doch rustig en legde de bal vanuit een moeilijke hoek in het netje: 2-1. Door de zege nemen de Madrilenen de derde plek op de Champions League-ranglijst in, Leverkusen daalt naar de voorlopig zesde plek.