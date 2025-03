Atlético Madrid profiteert optimaal van misstap Real Madrid, passeert ook FC Barcelona en is koploper

Real Madrid verloor zaterdag met 2-1 op bezoek bij Real Betis. Titelconcurrent Atlético Madrid wist enkele uren later wél te winnen, met 1-0 van Athletic Club, en is voorlopig koploper in LaLiga. FC Barcelona neemt de eerste plaats zondag weer over, mits de Catalanen thuis winnen van Real Sociedad.

De ploeg van trainer Diego Simeone trok direct het initiatief naar zich toe, met een hoofdrol voor de bedrijvige Iñaki Williams. Aanvalsleider Alexander Sørloth liet zich met name in de lucht gelden, maar ook zijn inspanningen leverden Atlético niet de zo gewenste voorsprong op in eigen huis.

Analist Danny Blind was in de rust zeer te spreken over de inbreng van Sørloth in de eerste helft. ''Hij heeft een goed linkerbeen, een goed schot en hij is goed in de lucht. Veel meer heeft een spits niet nodig in de zestien'', zo klonk het in de studio van Ziggo Sport.

Simeone voerde halverwege geen wissels door, maar deed dat wél in de 58ste minuut. Marcos Llorente, Julián Alvarez en Conor Gallagher moesten voor nieuw elan zorgen bij de thuisspelende ploeg. Enkele minuten later werd de moegestreden Antoine Griezmann afgelost door de frisse Ángel Correa.

De wissels sorteerden effect. Llorente stak Alvarez weg met een slim balletje en de Argentijnse invaller rondde vervolgens beheerst af in minuut 66: 1-0. Opluchting en vooral heel veel blijdschap op de tribunes van het Riyadh Air Metropolitano, de thuishaven van Atlético.

Er volgden in de slotfase ook de nodige wissels bij Athletic, in een poging om de achterstand weg te poetsen. Atlético gaf echter geen krimp en trok de minieme voorsprong over de streep. De Madrilenen mogen zich voorlopig koploper noemen in LaLiga, waar de titelstrijd steeds spannender wordt.

Het is voor Atlético een goede generale voor dinsdag, als er een pikante ontmoeting plaatsvindt in de achtste finale van de Champions League. Simeone en consorten gaan namelijk op bezoek bij Real Madrid, met de return op 12 maart.