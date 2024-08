Atlético Madrid kent teleurstellende seizoenstart bij debuut Álvarez en Sørloth

Atlético Madrid heeft in de eerste wedstrijd van het nieuwe LaLiga-seizoen meteen averij opgelopen. Op bezoek bij Villarreal produceerden beide ploegen één helft lang spektakel, waarin de vier doelpunten eerlijk verdeeld werden. De tweede helft bood weinig tumult, met een 2-2 eindstand tot gevolg.

Bij Villarreal had Arnaut Danjuma een basisplek. De zesvoudig Oranje-international keerde deze zomer terug van een uitleenbeurt aan Everton en verscheen bij zijn rentree meteen in de startelf.

Bij de Madrileense tegenstander startte een bekende van Villarreal. Alexander Sørloth, die vorig seizoen nog voor el Submarino Amarillo speelde en deze zomer overkwam, verscheen namelijk bij Atlético aan de aftrap. In de persoon van Robin Le Normand had ook een andere aanwinst meteen een basisplek, terwijl Julián Álvarez op de bank begon.

In de achttiende minuut was het enigszins verrassend Villarreal dat de leiding nam en het was Danjuma die Jan Oblak passeerde. De voormalig NEC'er ontving de bal na een lange trap van doelman Diego Conde, speelde Axel Witsel uit in een één-tegen-één-duel en schoof in de verre onderhoek raak: 1-0.

Slechts twee minuten later kwam Atlético langszij. De Madrilenen combineerden op de rechterflank, waar Antoine Griezmann met een leep balletje Marcos Llorente vond. Diego Simeone's manusje-van-alles stormde het zestienmetergebied in besloot zelf uit te halen. Zijn snoeiharde poging in de korte hoek bleek Conde te machtig: 1-1.

Na de gelijkmaker lukte het Atleti niet om door te drukken en het was dan ook Villarreal dat in de 37ste minuut opnieuw de leiding nam. Na een voorzet van Alejandro Baena tastte Oblak mis, waarna de bal ongelukkig via aanvoerder Koke in het eigen doel belandde: 2-1.

In de absolute slotfase van het eerste bedrijf kwam Atlético voor een tweede keer op gelijke hoogte. In de vijfde minuut van de blessuretijd was het debutant Sørloth die een voorzet van Pablo Barrios tegen de touwen kopte: 2-2.

Na rust kende het duel beduidend minder spektakel en precies vier doelpunten minder. Baena werd namens Villarreal gevaarlijk middels een vrije trap, maar zijn poging vloog naast. Het hoogtepunt aan Madrileense zijde was het debuut van Álvarez, die twaalf minuten voor tijd Griezmann afloste. Ook de van Manchester City overgekomen Argentijn veranderde niks meer aan de stand.