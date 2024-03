Atlético Madrid gedeclasseerd door broers Williams: Athletic Club finalist

Athletic Club heeft zich op zeer overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. De Basken versloegen Atlético Madrid met liefst 3-0, wat na de 0-1 zege in de Spaanse hoofdstad meer dan voldoende was om de finale te bereiken. Voor rust had Atlético totaal geen grip op de gebroeders Nico en Iñaki Williams, die beiden goed waren voor een treffer en een assist. Gorka Guruzeta maakte het feest na rust compleet. Athletic Club treft Real Mallorca in de finale.

Aan de kant van Athletic begon Guruzeta in de punt van de aanval. Hij werd in zijn rug gesteund door de gebroeders Williams en Oihan Sancet. Bij Atlético was Memphis Depay ondanks de afwezigheid van de geblesseerde Antoine Griezmann bankzitter. Ángel Correa en Álvaro Morata waren de spitsen van trainer Diego Simeone.

In de dertiende minuut opende Athletic Club de score. Een voorzet van Nico Williams belandde bij de tweede paal bij zijn broer Iñaki, die met een heerlijke volley voor gejuich in San Mamés zorgde: 1-0. Atlético had weinig in te brengen tegen Athletic, dat vlak voor het half uur bijna op 2-0 kwam. Nico Williams zag zijn gekrulde schot enkele decimeters naast gaan, tot opluchting van de kansloze Jan Oblak.

??????, Inaki Williams! ?? Héééérlijk op de pantoffel en Athletic Club opent de score tegen Atlético ????? De Madrilenen moeten behoorlijk aan de bak.. ??#ZiggoSport #CopadelRey #AthleticAtleti pic.twitter.com/HBZkJSFqWN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 29, 2024

Niet lang daarna kreeg Atlético zijn grootste kans van de wedstrijd. Een diepe bal kwam bij de tweede paal terecht bij Morata, die scherp teruglegde op Correa. De Argentijn hielp de kans om zeep door ongecontroleerd over te schieten.

De Madrilenen bleven die fase drukken, al ontbrak het aan de paar procent benodigde scherpte. Zo kwam een voorzet van Samuel Lino net niet aan en leverde een slechte aanname van Correa op randje zestien een frustratiemomentje op bij Atleti.

Vlak voor rust kreeg Atlético de volgende dreun te verwerken. Iñaki Williams ontdeed zich aan de rechterkant van de zestien kinderlijk eenvoudig van Mario Hermoso en gaf scherp voor. Op enkele meters voor de doellijn was het Nico Williams die de bal simpel binnentikte: 2-0.

Atlético moest na rust aan de bak en vooral minimaal drie doelpunten maken, maar dat zat er nooit in voor de pover spelende Colchoneros. Als de Madrilenen nog hoop hadden op een finaleticket, verdween die na een uur spelen definitief. Een schot van Sancet werd matig verwerkt door Oblak, die vervolgens moest toezien hoe Guruzeta er 3-0 van maakte.

Atlético, waar Memphis tien minuten na rust inviel, kwam in het restant nog enkele malen dicht bij een eretreffer. Die viel echter niet, mede doordat Saúl Ñíguez zijn kopbal net naast zag gaan.

