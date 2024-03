Atalanta raakt drie keer de paal en laat na te winnen van Sporting Portugal

Sporting Portugal en Atalanta hebben in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League met 1-1 gelijkgespeeld. De Italianen waren in grote gedeeltes van de wedstrijd de betere partij, maar wisten de trekker te vaak niet over te halen om de zege te grijpen. Liefst drie keer trof Atalanta de paal, terwijl ook Sporting eenmaal het aluminium raakte. De return vindt volgende week plaats.

Aan de kant van Sporting Portugal begon Jeremiah St. Juste als reserve. De Nederlander zou aan het begin van de tweede helft invallen. Wel was er een basisplaats voor voormalig Excelsior-aanvaller Marcus Edwards. Bij Atalanta was Marten de Roon de enige Nederlander die aan de aftrap stond. Teun Koopmeiners viel in de tweede helft in.

Atalanta begon prima aan de wedstrijd en toonde vertrouwen aan de bal. Edwards werd wel even dreigend namens Sporting, maar veel leverde dat niet op voor de thuisploeg. Toch greep Sporting al vrij snel de voorsprong. Francisco Trincão behield het overzicht op het middenveld en stuurde Paulinho diep. De aanvaller koos oog in oog met Juan Musso voor de verre hoek: 1-0.

Paulinho schiet Sporting op voorsprong na een mooie steekpass van Trincao?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 6, 2024

Atalanta liet zich niet van de wijs brengen en had vooral pech dat de achterstand naarmate de eerste helft vorderde op het scorebord bleef staan. Zowel het schot van Emil Holm als Gianluca Scamacca raakte de paal. Laatstgenoemde zag even later ook een kopbal geen treffer opleveren.

Sporting kwam beter in de wedstrijd, totdat de terugspeelbal van Eduardo Quaresma op doelman Franco Israel veel te kort bleek. Israel kon de bal nog net voor de voeten van Ademola Lookman wegplukken, maar daarmee was het gevaar nog niet geweken. De afvallende bal kwam terecht bij Aleksey Miranchuk, die Scamacca inspeelde. De Italiaan kapte en vond met links de verre hoek: 1-1.

Sporting was de betere ploeg in de openingsfase van de tweede helft. Toch was de eerste grote kans na rust voor Lookman, wiens schot de paal raakte. Aan de andere kant zat het de ploeg uit Bergamo ook een keer mee, toen de kopbal van Sebastian Coates de verre paal trof.

In de slotfase was Atalanta duidelijk de betere ploeg. De Italianen vielen veelvuldig aan en grepen het initiatief met verse krachten als Koopmeiners en Charles De Ketelaere binnen de lijnen. Écht grote kansen bleven echter uit, waardoor de return nog volledig openligt.

