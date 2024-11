‘AS Roma ziet in bekende naam mogelijke opvolger van Ivan Juric’

Ivan Juric staat door de tegenvallende resultaten onder druk bij AS Roma. De Romeinen staan momenteel in het rechterrijtje, terwijl de doelstelling het bereiken van de Champions League is. De eigenaren van AS Roma hebben volgens La Gazzetta dello Sport al een lijstje klaarliggen met mogelijke opvolgers. De naam van Frank Lampard circuleert ook rond.

De Romeinen wisten van de laatste vijf competitiewedstrijden er maar één winnend weten af te sluiten. De Friedkin Group, wat het bedrijf is dat eigenaar is van Roma, lijkt de Kroatische coach snel te willen ontslaan.

Lampard, die de leiding heeft gehad bij Derby County, Chelsea en Everton, kan mogelijk zijn volgende taak als hoofdtrainer in Italië vervullen. De oud-speler van Chelsea heeft nog geen club gehad buiten Engeland. Dit zou dus de eerste keer zijn.

Naast de Engelsman worden nog een aantal andere namen genoemd in de Italiaanse sportkrant. Zo zijn onder meer de namen van Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri en Edin Terzic te lezen.

Juric staat nog geen twee maanden aan het roer bij de Roma. Voordat de oud-trainer van Torino aangesteld was, viel ook de naam van Terzic. De Duitser had zijn twijfels over de eisen van de Friedkin Groep.

Sarri is reeds bekend in Rome. De 65-jarige coach heeft namelijk van 2021 tot 2024 de leiding gehad over eeuwige rivaal Lazio. Ook heeft de Italiaan grote clubs als Chelsea, Juventus en Napoli gecoacht.

I Giallorossi hebben snel duidelijkheid nodig. Er staat namelijk een zwaar programma voor de deur met lastige tegenstanders in zowel de competitie als de Europa League, met onder meer Napoli, Atalanta en Tottenham Hotspur.