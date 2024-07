AS Roma wil Dovbyk-deal kapen en nadert akkoord van 30 miljoen met Juventus over Matías Soulé

AS Roma hoopt een stokje te steken voor de naderende transfer van Artem Dovbyk naar Atlético Madrid, zo schrijft Gianluca Di Marzio. De Madrilenen zijn al persoonlijk akkoord met de Oekraïense spits, maar van een definitieve deal met Girona is nog geen sprake. Daar hoopt Roma, dat naarstig op zoek is naar een spits, nu van te profiteren.

Dovbyk heeft een afkoopclausule van 40 miljoen euro in zijn contract staan bij Girona, maar hoogstwaarschijnlijk wordt het een pakketdeal die richting dat bedrag kan oplopen, zo luidde het. Het zou gaan om 32 miljoen euro vast plus 6 à 7 miljoen aan bonussen.

Eerder op de dag gingen er al geluiden rond in Spanje dat een Italiaanse club de deal tussen Girona, Dovbyk en Atleti wilde kapen en naar nu blijkt is dat Roma. I Giallorossi gaan de komende dagen bekijken in hoeverre de komst van Dovbyk naar Stadio Olimpico haalbaar is.

Girona ziet met het naderende vertrek van Dovbyk, naar Madrid of Rome, opnieuw een sterkhouder uit het succesjaar vertrekken. Eerder werd bekend dat middenvelder Aleix García zijn carrière vervolgt bij Bayer Leverkusen, dat 18 miljoen euro betaald heeft voor zijn diensten.

Roma is ook nog altijd volop in de race voor Villarreal-aanvaller Alexander Sørloth. De Noor zou een transfer naar de Serie A zien zitten, maar Roma kwam vooralsnog niet tot een akkoord met Villarreal. Metteo Moretto van Relevo weet dat Roma zijn bod heeft verhoogd naar dertig miljoen euro. Het lijkt erop dat Roma op meerdere borden aan het schaken is.

Soulé

Roma is ondertussen dicht bij de komst van Matías Soulé. Roma en Juventus, waar de 21-jarige Argentijn nog tot medio 2026 vastligt, zijn bijna akkoord over de transfersom, bonussen en het doorverkooppercentage. Naar verluidt ligt het basisbedrag rond de dertig miljoen euro.

Soulé, die ook in de nadrukkelijke belangstelling stond van Leicester City, heeft een duidelijke voorkeur voor Roma en heeft zijn transfer bijna te pakken. Soulé gaat rond de twee miljoen euro per seizoen verdienen en komt in Rome twee landgenoten tegen: Paulo Dybala en Leandro Paredes.