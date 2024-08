AS Roma neemt per direct afscheid van drievoudig international Rick Karsdorp

Rick Karsdorp (29) vertrekt onmiddellijk bij AS Roma, zo laat de Italiaanse club donderdagmiddag weten via de officiële kanalen. De drievoudig international van Oranje is daardoor transfervrij op te pikken voor geïnteresseerde clubs.

De in Schoonhoven geboren Karsdorp lag nog tot medio 2025 vast in Stadio Olimpico, maar gaat dat contract dus niet uitdienen. AS Roma heeft een akkoord bereikt met het jeugdproduct van Feyenoord over de ontbinding van zijn contract.

Via de clubwebsite van Roma neemt Karsdorp afscheid van de supporters. “Ik wil de Roma-fans bedanken voor deze intense seizoenen dat ik hier heb gespeeld. Ik heb altijd alles gegeven en mijn beide kinderen zijn geboren in Rome. Dat maakt me erg trots, vaarwel Roma!”

De Romeinen zelf richten zich kort tot Karsdorp. “De club bedankt Rick voor zijn bijdrage en toewijding aan AS Roma en wenst hem en zijn familie een mooie toekomst op hun volgende bestemming.”

De 29-jarige Karsdorp stond sinds 2017 onder contract bij Roma, dat destijds 16 miljoen euro overmaakte naar Feyenoord. De vleugelverdediger kwam tot 157 wedstrijden namens i Giallorossi, waarin hij goed was voor één doelpunt en zestien assists. De periode van Karsdorp in Rome kan als wisselvallig bestempeld worden.

De rechtspoot was niet altijd verzekerd van een basisplaats, maar had wel regelmatig een aardige inbreng in het aanvalsspel van Roma. Onder José Mourinho, met wie hij een haat-liefdeverhouding had, wist Karsdorp de Conference League aan zijn palmares toe te voegen.

Waar Karsdorp zijn carrière gaat vervolgen, is vooralsnog onduidelijk. Turkse media linkten hem eerder aan Besiktas en Trabzonspor, maar concreet is die vermeende interesse vooralsnog niet geworden. Ook werd de naam van Karsdorp in Griekenland gelinkt aan AEK Athene.