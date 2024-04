AS Roma klopt Lazio in derby en mag blijven dromen van CL-deelname

AS Roma heeft de derby met Lazio van zaterdag winnend afgesloten: 1-0. Gianluca Mancini tekende kort voor rust met een keiharde kopbal voor de enige treffer in de kraker in het Stadio Olimpico. Roma pakt door de derbyzege belangrijke punten in de strijd om een toegangsbewijs voor de Champions League van volgend seizoen.

Na een redelijk gelijk opgaande openingsfase trok Roma het initiatief naar zich toe. Stephan El Shaarawy en Bryan Cristante wisten hun kansen echter niet om te zetten in doelpunten. Aan de andere kant gaf Lazio via Ciro Immobile een waarschuwing af. Zijn schot vloog maar net over het doel van Mile Svilar. Kort voor rust werd dan toch de ban gebroken.

Een afgemeten hoekschop van Paulo Dybala werd van dichtbij keihard binnengekopt door Mancini. Doelman Christos Mandas zat er nog wel aan, maar kon geen redding brengen: 1-0. De vreugde was groot bij Mancini, die direct de uitzinnige harde kern van Roma opzocht. Een flinke meevaller voor de thuisclub, enkele minuten voor het rustsignaal.

???????? voor rust! ? Mancini opent de score in de Romeinse stadsderby! AS Roma gaat met een 1-0 voorsprong de rust in ??#ZiggoSport #SerieA #RomaLazio pic.twitter.com/EqfP1k19CU ‚ÄĒ Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 6, 2024

El Shaarawy leek de voorsprong van Roma te verdubbelen, ware het niet dat de aanvaller tien minuten na rust de paal teisterde. Lazio haalde opgelucht adem en probeerde aanvallend meer een vuist te maken. Echt grote kansen voor de nummer zeven in de Serie A vielen echter niet te noteren, al bleef het een spannende derby in het Stadio Olimpico.

In de slotfase werd aan beide kanten het nodige gewisseld. De moegestreden Dybala werd afgelost door Tammy Abraham en Chris Smalling moest achterin voor meer defensieve zekerheid zorgen, als vervanger van Angeli√Īo. Voor Roma was het echt zaak om de minieme voorsprong tegen de eeuwige rivaal over de streep te trekken.

Roma hield stand en pakt drie heel belangrijke punten in de race om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer Daniele De Rossi komt op twee punten van nummer vier Bologna. Joshua Zirkzee en consorten komen overigens zondag pas in actie en kunnen de voorsprong dan weer vergroten naar vijf punten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties