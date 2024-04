Arteta duidt situatie Jurriën Timber en stelt laatste voorwaarde aan rentree

Een rentree op het voetbalveld nadert voor Jurriën Timber, maar de centrumverdediger moet eerst nog 'een paar stappen' maken, zo duidt Arsenal-trainer Mikel Arteta tijdens het perspraatje in aanloop naar het duel van the Gunners met Aston Villa.

Het is niet het debuutseizoen geworden waar Timber zo vurig op gehoopt had. Al in augustus sloeg voor de van Ajax overgekomen verdediger het noodlot toe, toen hij een zware kruisbandblessure opliep.

Gestaag werkte de vijftienvoudig international aan zijn herstel, en een rentree in de ploeg van Arteta lijkt spoedig te komen. De Nederlander traint alweer mee met de groep, maar moet nog wedstrijdritme zien op te doen alvorens hij weer in actie kan komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De wedstrijd tegen Aston Villa komt derhalve sowieso te vroeg voor Timber. "Hij moet in ieder geval nog een wedstrijd meedoen met de Onder 23-ploeg", antwoordt Arteta als hem gevraagd wordt wanneer Timber weer minuten kan maken bij de hoofdmacht.

"Hij moet eerst nog wat stappen maken. Hij heeft alles gedaan tijdens de trainingen en nu draait het erom dat hij wedstrijdfit wordt, dat hij mensen om zich hem heeft op het veld en dat hij kan concurreren op wedstrijdniveau."

Arteta toont zich lovend over hetgeen Timber heeft laten zien op het trainingsveld. "Hopelijk kan hij veel toevoegen aan ons spel. Van wat ik gezien heb op de trainingen en in de tijd dat hij wel fit was is dat hij een zeer grote impact gaat hebben op het team.

EK

Zo lijkt Timber net op tijd hersteld te zijn om te mogen dromen van deelname aan het EK Voetbal in de zomer. Bondscoach Ronald Koeman werd eerder al gevraagd of Timber, mits fit, kon rekenen op een uitnodiging.

“Dat ligt aan het feit wanneer hij bij Arsenal gaat spelen", liet de keuzeheer zich toen ontvallen. "Als hij slechts twee wedstrijden gaat spelen, dan wordt het wel heel kort dag. Zijn het veel meer duels, dan blijft hij altijd een optie. Maar pin me niet vast op een aantal wedstrijden dat hij nog kan spelen voor Arsenal. Ik hoop gewoon dat Timber zijn niveau weet te halen en dat hij kans gaat maken.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties