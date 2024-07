Arsenal wil zaken doen met Ajax en legt eerste bod neer in Amsterdam voor Tommy Setford

Arsenal wil Tommy Setford losweken bij Ajax. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt donderdag dat the Gunners een eerste bod hebben neergelegd in Amsterdam op de pas achttienjarige doelman uit Engeland, die bij Ajax nog een jaar onder contract staat.

Romano voegt toe dat de onderhandelingen tussen alle betrokken partijen in volle gang zijn. Bronnen rondom Ajax melden dat Ajax in Setford een doelman voor de toekomst ziet. De jonge keeper ziet het echter wel zitten om zijn nog prille loopbaan te vervolgen bij Arsenal.

Tommy Setford is net als zijn broer Charlie, eveneens actief voor Ajax, geboren in Nederland. De broers hebben echter een Engelse vader en in dat kader spelen de doelmannen jeugdinterlands namens Engeland.

Het is onbekend welk bedrag Arsenal in eerste instantie overheeft voor Tommy Setford. Onduidelijk is ook nog of Ajax bereid is om mee te werken aan een vroegtijdig vertrek van de Engelsman, die in Amsterdam dus zijn laatste contractjaar ingaat.

Het is de bedoeling dat Tommy Setford komend seizoen aansluit bij Jong Ajax. De door Arsenal begeerde doelman speelde nog geen wedstrijden voor het beloftenelftal. Broer Charlie kwam tot dusver tot 36 wedstrijden namens Jong Ajax.

Tommy Setford speelde door de jaren heen 21 interlands voor diverse jeugdelftallen van Engeland. Vorig jaar deed hij ervaring op tijdens het WK Onder 17 in Indonesië. Engeland doorliep de groepsfase zonder enige moeite, maar werd in de achtste finale verrassend uitgeschakeld door Oezbekistan (1-2 nederlaag).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!