Arsenal heeft woensdagavond de derde competitiezege op rij geboekt. Op bezoek bij Brentford was de ploeg van Mikel Arteta met 1-3 te sterk dankzij doelpunten van Gabriel Jesus, Mikel Merino en Gabriel Martinelli. De thuisclub was dankzij een treffer van Bryan Mbeumo nog op een 1-0 voorsprong gekomen.

Arteta had voor Jurriën Timber een basisplaats ingeruimd op de rechtsbackpositie. Jesus was de aanvalsleider, met Martinelli en Ethan Nwaneri, die zijn basisdebuut maakte in de Premier League, op de flanken. Merino was de spelmaker op het middenveld en Declan Rice, normaal een vertrouwd gezicht bij the Gunners, begon op de bank.

Bij Brentford was Mark Flekken weer fit nadat de doelman was uitgevallen tegen Brighton & Hove Albion. Ook Sepp van den Berg kon rekenen op een basisplaats.



Arsenal was bijna constant in balbezit in de eerste tien minuten, al leverde dat overwicht geen grote kansen op. Brentford hield de rijen gesloten en sloeg keihard toe op de counter. Mbeumo trok vanaf rechts naar binnen, passeerde bewaker Riccardo Calafiori en versloeg doelman David Raya met een schuiver in de korte hoek: 1-0. Een tegenslag voor Arsenal, dat hierdoor een lastige fase inging in West-Londen.



Brentford was zelfs dicht bij de 2-0 toen Raya een schot door zijn handen liet glippen. De Spaanse keeper hield de bal echter op het nippertje uit zijn doel met een acrobatische redding. Kort hierna trok Arsenal de stand gelijk. Flekken bracht nog redding op een knal van buiten de zestien van Thomas Partey, maar was kansloos op een kopbal van Jesus van dichtbij: 1-1. Er volgde nog een VAR-check, maar de Braziliaan stond niet in buitenspelpositie.



Arsenal bleef het doel van Flekken opzoeken, al leverde dat vóór rust niet de voorsprong op. Die voorsprong kwam er enkele minuten na de hervatting wél. Flekken wist een hoekschop niet goed te verwerken en na een scrimmage schoot Merino van dichtbij keihard raak: 1-2. Arsenal had de smaak te pakken en kwam slechts drie minuten later op 1-3. Een voorzet van Timber werd weggekopt in de voeten van Martinelli, die Flekken kansloos liet met een knal in de rechterhoek.

De kansen werden na de derde treffer van Arsenal schaars. Beide managers besloten ruim een kwartier voor tijd om wissels door te voeren, waardoor onder anderen Van den Berg naar de kant ging en Rice bij de bezoekers in het veld kwam. Arteta liet het jonge talent Myles Lewis-Skelly ook weer invallen. Met de verse krachten in het veld hield Arsenal de voorsprong vast. The Gunners verkleinen de achterstand op koploper Liverpool daardoor weer naar zes punten. De ploeg van Arne Slot heeft wel één wedstrijd minder gespeeld.