Arsenal maakt indruk tegen Paris Saint-Germain en dankt matige Donnarumma

Arsenal heeft dinsdagavond een knappe zege geboekt op Paris Saint-Germain. De ploeg van manager Mikel Arteta was op eigen veld de baas en zegevierde met 2-0, dankzij treffers van Kai Havertz en Bukayo Saka. PSG-doelman Gianluigi Donnarumma zag er bij geen van beide treffers goed uit.

Aan de kant van Arsenal begon Jurriën Timber op de rechtsbackpositie. De Oranje-international zag dat Leandro Trossard de diepste spits was, en dat hij werd ondersteund door Gabriel Martinelli, Havertz en Bukayo Saka. Bij PSG begon het negentienjarige toptalent Desiré Doué op de rechtsbuitenpositie naast valse spits Lee Kang-in en linksbuiten Bradley Barcola. João Neves en en Warren Zaïre-Emery moesten op het middenveld voor de creativiteit zorgen.

Arsenal werd al vroeg gevaarlijk na een heerlijke uittrap van David Raya. Martinelli dook op achter de laatste linie van PSG en kwam net tekort om af te werken. Wel raakte hij Gianluigi Donnarumma hard, al konden beide spelers doorspelen. Donnarumma zag er echter slecht uit bij een voorzet van Trossard, door te laat uit te komen. Havertz was er eerder bij en kopte raak: 1-0.

PSG wist aanvallend weinig te creëren, maar kwam plotseling toch dicht bij de 1-1 na een fraai één-tweetje tussen Barcola en Nuno Mendes. De Portugees probeerde het met een afstandsschot, dat via het lichaam van William Saliba op de buitenkant van de paal belandde. Het volgende gevaarlijke moment van de Fransen diende zich snel daarna aan. Achraf Hakimi was veel sneller dan Riccardo Calafiori en stuitte in de korte hoek op Raya.

Net toen PSG beter in de wedstrijd kwam, was het Arsenal dat tien minuten voor het rustsignaal keihard toesloeg. Een vrije trap van Saka werd door niemand aangeraakt en dat verraste ook Donnarumma, die er opnieuw niet goed uitzag en voor de tweede keer op de avond moest vissen: 2-0.

PSG trok na rust wat ten aanval, maar het was allemaal niet genoeg om het de defensie van Arsenal echt lastig te maken. De Londenaren oogden veel scherper en kregen na een schitterende aanval de kans op 3-0, ware het niet dat Martinelli zijn schot niet genoeg richting meegaf en zag dat Donnarumma redding bracht.

PSG bleef het proberen en kwam uit een hoekschop zeer dicht bij de aansluitingstreffer. João Neves zette zijn hoofd ertegen en weet nu hoe het is om in het Emirates Stadium tegen de lat te koppen.