Arsenal loopt door makkelijk gegeven strafschop schade op in titelstrijd met Liverpool

Arsenal heeft zaterdag puntenverlies geleden in de titelstrijd van de Premier League. The Gunners kwamen op bezoek bij Brighton & Hove Albion wel op voorsprong via een doelpunt van toptalent Ethan Nwaneri, na zwak keeperswerk van Bart Verbruggen. Na rust zette Brighton het recht via een eenvoudig toegekende penalty, benut door Joāo Pedro: 1-1. Nummer twee Arsenal verkleint de achterstand op Liverpool tot vijf punten, maar heeft nu twee wedstrijden meer gespeeld. Brighton staat tiende.

Bij Arsenal ontbrak Jurriën Timber vanwege een schorsing, terwijl de niet helemaal fitte Martin Ødegaard pas in de 64ste minuut werd ingebracht. Drie Nederlanders van Brighton & Hove Albion - Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Joël Veltman - stonden in de basis. Mats Wieffer ontbrak nog altijd door een blessure. Ex-Feyenoorder Yankuba Minteh viel direct na rust in.

Veel kansen waren er niet in de eerste helft. Arsenal sloeg in de zestiende minuut bij zijn eerste grote mogelijkheid wel direct toe. Nwaneri, de zeventienjarige vervanger van de geblesseerde Bukayo Saka, werd op rechts vrijgespeeld en verraste Verbruggen met een schot rechtdoor. De doelman zal zich de tegentreffer zeker aanrekenen, want de bal was houdbaar.

Het grootste gevaar dat Brighton stichtte ontstond in de 34ste minuut door balverlies van Mikel Merino. Simon Adingra leek vrij uit te kunnen halen in kansrijke positie, maar de linksbuiten gleed half weg en verprutste de kans.

Vlak voor rust stichtte Arsenal gevaar via een hoekschop, de standaardsituatie waaruit de Londenaren dit seizoen al zo vaak scoorden. Gabriel Jesus kon vrij koppen, maar stuurde de bal over het doel.

Na rust was Brighton sterker dan Arsenal. Het overwicht leverde na een uur spelen een makkelijk gegeven penalty op, toen William Saliba bij een poging de bal te koppen met zijn hoofd botste tegen dat van João Pedro. Laatstgenoemde maakte het van elf meter zelf af: 1-1.

Brighton had in de 77ste minuut een voorsprong kunnen nemen toen Minteh over de rechterflank richting het doel van Arsenal stormde. De voorzet van Minteh werd echter ternauwernood gemist door Yasin Ayari. Arsenal zette in de slotfase nog aan, maar kwam niet verder dan een totaal mislukte kopbal van Partey uit een vrije trap.