Arsenal lijkt niet te stuiten en zet derde monsteroverwinning in korte tijd neer

Arsenal heeft maandagavond ongekend hard uitgehaald op bezoek bij Sheffield United. The Gunners tikten de hekkensluiter van de Premier League van het kastje naar de muur en dreigden even uit te gaan lopen naar de dubbele cijfers. De 0-6 die al in de 58ste minuut op het scorebord stond bleek uiteindelijk ook de uitslag. Arsenal behoudt daardoor op plek drie aansluiting met de concurrenten Manchester City en Liverpool, die respectievelijk één en twee punten meer hebben. Arsenal heeft dankzij de recente monsterzeges op West Ham United (0-6) en Burnley (0-5) en maandag dus op Sheffield veruit het beste doelsaldo.

De start was ongekend goed voor Arsenal. Binnen een kwartier stond Sheffield met 0-3 achter. In de vijfde minuut leidde schitterend combinatievoetbal via een lage voorzet van Declan Rice tot een intikker van Martin Ødegaard: 0-1.

Kort daarna zette Bukayo Saka een indrukwekkende versnelling in op de rechterflank. De vleugelspits zag zijn gevaarlijke lage voorzet binnen worden gelopen door Sheffield-verdediger Jayden Bogle, een eigen treffer dus: 0-2. Twee minuten later combineerde Arsenal zich naar een derde treffer. Gabriel Martinelli kreeg de bal teruggelegd van Jakub Kiwior en schoot met links binnen: 0-3.

Daar is de ???????????????????? al ?? Er staan nog geen vijf minuten op de klok en Ødegaard legt de bal in het net ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 4, 2024

Het publiek op Bramall Lane gooide op dat moment de handdoek al in de ring. Een groot deel van het stadion, dat plaats biedt aan 32.000 toeschouwers, liep na de 0-3 al leeg. Sheffield-trainer Chris Wilder reageerde in de zeventiende minuut met een ongekend vroege wissel: Ben Osborn kwam op het middenveld in de ploeg voor Oliver Norwood.

Het hielp de thuisploeg nauwelijks, want nog voor rust werd het 0-5. Martinelli onderschepte in de 25ste minuut de bal op een gevaarlijke plek en zette Kai Havertz aan het werk. De Duitser zocht koelbloedig de verre onderhoek uit: 0-4. Saka passeerde in zijn aanname zijn directe tegenstander en vond de vrije Rice, die met binnenkant voet de vijfde treffer van Arsenal maakte.

De zesde treffer van Arsenal kwam tot stand na een schitterende aanname van Havertz, die een hoge bal feilloos uit de lucht plukte. Ook de pass die Havertz vervolgens gaf was uitstekend en werd met links knap binnengeschoten door Ben White: 0-6.

Daarna besloot Mikel Arteta een aantal belangrijke spelers van Arsenal naar de kant te halen. De manager gunde Gabriel Jesus en Thomas Partey hun langverwachte rentree als invaller. Een flinke tegenvaller was het uitvallen van Martinelli, die ongelukkig tegen de onderkant van de schoen van een tegenstander trapte. De Braziliaan ging strompelend van het veld.

Jesus liet in het half uur dat hij speelde nog enkele fraaie dingen zien. De Braziliaan kwam ook nog dicht bij een doelpunt, maar doelman Ivo Grbic had een goede redding in huis op zijn geplaatste schot.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties