Arsenal lijkt Manchester City en Liverpool af te troeven op de transfermarkt

Niet Manchester City of Liverpool, maar Arsenal lijkt aan de haal te gaan met Martín Zubimendi. De felbegeerde Spaanse middenvelder zou volgens Engelse media al in verregaande onderhandelingen zijn met the Gunners. De bedoeling is dat Zubimendi komende zomer de overstap naar Engeland gaat maken.

Afgelopen zomer leek de middenvelder van Real Sociedad nog de eerste grote aankoop van Arne Slot te gaan worden. De Spanjaard, die naar verluidt een afkoopsom van zestig miljoen euro in zijn contract heeft staan, besloot uiteindelijk te opteren voor een langer verblijf in Spanje.

Die keuze lijkt voor Zubimendi ongelukkig te hebben uitgepakt. Waar the Reds een geweldig seizoen doormaken en favoriet zijn om meerdere prijzen te gaan pakken met Slot, kent Sociedad een beduidend minder seizoen. De Basken staan in La Liga op de zevende plaats en zijn ook Europees met een twaalfde plaats nog niet verzekerd van de volgende ronde.

De Spaans international lijkt nu alsnog de stap naar Engeland te willen maken. Manchester City is één van de gegadigde sinds de blessure van Rodri, maar Arsenal lijkt de beste papieren te hebben.

Zubimendi zou al in verregaande onderhandelingen zijn met the Gunners over een transfer in de zomer van 2025. Arsenal is van plan om de afkoopsom in het contract van de 25-jarige middenvelder te lichten.

Bij de nummer twee van de Premier League zou Zubimendi herenigd worden met Mikel Merino. Hij maakte afgelopen zomer de overstap van Sociedad naar Arsenal. Trainer Mikel Arteta zou volgens de media een belangrijke rol hebben in de komst van Zubimendi.