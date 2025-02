Arsenal lijdt pijnlijke thuisnederlaag tegen West Ham United en raakt aansluiting met Liverpool helemaal kwijt

Arsenal heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geïncasseerd in de Premier League. The Gunners werden in eigen huis met 0-1 geklopt door stadsgenoot West Ham United, dat vlak voor rust scoorde via Jarrod Bowen. Arsenal probeerde de druk na rust op te voeren, maar kan nauweljks tot kansen. Tot overmaat van ramp kreeg Arsenal-invaller Myles Lewis-Skelly twintig minuten voor tijd rood. Arsenal blijft daardoor, met nu evenveel wedstrijden gespeeld, acht punten achter koploper Liverpool. West Ham blijft zestiende.

Vrijwel de hele voorhoede van Arsenal is geblesseerd. Mikel Arteta koos voor Mikel Merino, eigenlijk een middenvelder, als gelegenheidsspits. Merino haalde een week eerder als invaller een late overwinning voor Arsenal tegen Leicester City (0-2) binnen met twee goals.

De eerste helft kende nauwelijks hoogtepunten. Arsenal had het meest de bal, maar Aaron Wan-Bassaka zorgde als opkomende rechtsback van West Ham United voor het meeste gevaar. De eerste goede voorzet van de wingback leverde in de 26ste minuut een vrije schietkans op voor Jarrod Bowen, die de bal volledig verkeerd raakte.

Hetzelfde recept leverde West Ham een minuut voor rust alsnog de openingstreffer op. Een voorzet van Wan-Bissaka kon in vrijheid worden binnengekopt door Bowen: 0-1.

Arsenal kwam er nauwelijks aan te pas en Arteta besloot tien minuten na rust hard in te grijpen. De manager haalde Declan Rice, normaal gesproken een van de sterkhouders van Arsenal, opmerkelijk genoeg naar de kant. De middenvelder oogde niet gelukkig met de wissel.

Na ruim een uur spelen werd Alphonse Aréola eindelijk getest. De doelman van West Ham tikte met een voet een schot van Leandro Trossard uit de hoek.

West Ham gokte op de counter en was daar in de 73ste minuut succesvol mee. Mohammed Kudus leek vrije doortocht te krijgen vanaf de middenlijn, maar werd onderuitgehaald door Myles Lewis-Skelly. De invaller van Arsenal kreeg aanvankelijk slechts geel van scheidsrechter Craig Pawson, maar na een VAR-ingreep werd daar rood van gemaakt.

In ondertal kreeg Arsenal toch nog een goede kans. Martin Ødegaard legde de bal in de 84ste minuut handig breed op Gabriel, die de bal over de verre kruising stuurde. In blessuretijd probeerde invaller Ben White het met een dreigend schot, dat net voorlangs ging.