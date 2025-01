Arsenal kan miljoenen verwachten dankzij aanstaande droomtransfer van ex-RKC'er

Mika Biereth staat op het punt om een uiterst fraaie transfer te maken. De spits van Sturm Graz, die in Nederland bekendheid vergaarde door zijn periode bij RKC Waalwijk, is zeer dicht bij een overstap naar AS Monaco.

Biereth werd aan het begin van het seizoen 2022/23 door RKC gehuurd van Arsenal. "Met zijn talent en potentie is hij één van de grootste talenten van de Arsenal Academy en daarmee voor ons een echte buitenkans", was algemeen directeur Frank van Mosselveld destijds zeer lovend over de spits.

Mede door blessureleed slaagde Biereth er niet in om zijn potentie te tonen in Waalwijk. De in Londen geboren aanvaller kwam uiteindelijk tot twee goals, die hij allebei maakte in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (2-3).

Na een verhuurperiode bij het Schotse Motherwell belandde Biereth in januari 2024 in de Oostenrijkse Bundesliga. Afgelopen zomer lichtte Sturm Graz de koopoptie in het contract van Biereth, die voor een kleine vijf miljoen euro werd overgenomen van Arsenal.

Bij Sturm Graz heeft Biereth zich ontpopt tot een van de absolute sterkhouders. In 47 optredens voor Die Schwoazn noteerde de Deens jeugdinternational maar liefst 23 goals en 9 assists. Dit seizoen staat de teller na 25 duels op 14 goals en 5 assists.

AS Monaco wil door de zware schouderblessure van Folarin Balogun een nieuwe spits aan zijn selectie toevoegen en heeft Biereth bestempeld tot topkandidaat nummer één. De onderhandelingen zijn gaande en Biereth heeft zelf al ingestemd met een transfer, ondanks zijn tot medio 2028 lopende contract in Zuidoost-Oostenrijk.

Arsenal heeft volgens Engelse media een significant doorverkooppercentage bedongen in de onderhandelingen met Sturm Graz en kan dus enkele miljoenen tegemoetzien. Over de hoogte van de aanstaande transfersom is echter nog niets bekend.