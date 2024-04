Arsenal is woedend op Pol van Boekel na zeer omstreden besluit in minuut 90+5

Arsenal voelt zich bestolen na een uiterst enerverende heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München (2-2). The Gunners wilden een penalty toen Bukayo Saka in minuut 90+5 in botsing kwam met doelman Manuel Neuer, maar scheidsrechter Glenn Nyberg floot in plaats daarvan af.

Enigszins bij toeval brak Saka diep in blessuretijd van de tweede helft door de defensie van Bayern. De rechtsbuiten van Arsenal kwam op hoge snelheid afgelopen op Neuer, die ver uit zijn doel kwam.

Saka tikte de bal nog net om Neuer heen, waarna het tweetal in botsing kwam. Saka leek daarbij zijn rechterbeen enigszins uit te steken. De sterspeler van Arsenal bleef met veel pijn achter op het gras en hoopte dat scheidsrechter Nyberg voor een penalty zou fluiten.

In plaats daarvan klonk dus het eindsignaal in het Emirates Stadium. Pol van Boekel had dat nog kunnen terugdraaien, maar de VAR van dienst riep de Zweedse arbiter zelfs niet naar de zijlijn om de beelden te bekijken. Daarover bestaat veel woede aan de zijde van Arsenal.

Van Boekel kreeg eerder een wedstrijd een ander discutabel VAR-moment voor de kiezen. Bayern-spits Harry Kane kwam met zijn elleboog terecht in de nek van Gabriel en zag daarvoor een gele kaart. Van Boekel greep opnieuw niet in.

Harry Kane sees yellow for a high elbow on Gabriel ?? pic.twitter.com/IhOFnlw1Nt — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) April 9, 2024

