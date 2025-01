Arsenal heeft zaterdag een niet weten te winnen in de Premier League. The Gunners genoten na 55 minuten spelen nog een 2-0 voorsprong, maar Aston Villa trok de stand in een tijdsbestek van negen minuten helemaal gelijk. 2-2. Het puntenverlies is koren op de molen voor Arne Slots Liverpool, dat eerder op de dag in extremis won van Brentford (0-2).

Mikel Arteta had in zijn basiself weer een plekje gereserveerd voor Jurriën Timber, die ditmaal vanuit het centrum van de defensie opereerde. Donyell Malen nam voor het eerst plaats op de bank bij zijn nieuwe werkgever, Aston Villa. Ian Maatsen verscheen wél aan de aftrap.

De ploeg uit Noord-Londen kwam sterk uit de startblokken en dwong Emiliano Martínez al vroeg tot een redding. Een volleypoging van Gabriel Martinelli bleek niet voldoende om de Argentijnse topkeeper te verslaan.

Ook via hoekschoppen stichtten the Gunners het nodige gevaar, waar aan de andere kant Maatsen het eerste schot namens de bezoekers loste. De Nederlandse vleugelverdediger vond echter de handschoenen van David Raya.

Na een halfuur spelen - en nog wat kansjes over en weer - werd eindelijk de ban gebroken. Martinelli werd de gevierde man. De Braziliaanse vleugelaanvaller werkte heel knap af bij de tweede paal, na een voorzet van Leandro Trossard: 1-0.

Via Havertz werd het tien minuten na rust zelfs 2-0. Wederom kwam de assist op naam van de Belgische vleugelaanvaller, die met een fijn aangesneden voorzet dit keer de voeten van de Duitse spits vond.

Zo leek Arsenal af te stevenen op een zege, maar niets bleek minder waar. Bij de tweede paal schoot de Engelse spits een voorzet overtuigend en via de onderkant van de lat binnen: 2-1.

Via Youri Tielemans werd de stand weer helemaal gelijkgetrokken. De Belgische middenvelder kopte de bal al vallend in en zette zo de 2-2 stand op het scorebord. Via Havertz dacht Arsenal laat in de wedstrijd alsnog te winnen, maar door die treffer ging wegens een handsbal van de Duitser zelf een streep.

Daardoor is Liverpool (50 punten) nu weer zes punten los van Arsenal. The Reds hebben bovendien nog een wedstrijd tegoed. Nottingham Forest, de nummer drie, verzamelde er 41 en kan - bij winst bij de nog in te halen wedstrijd - op gelijke hoogte komen met Arsenal.